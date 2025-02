FC Schalke 04: Transfer-Hammer aus dem Nichts! IHN hatte niemand auf dem Zettel

Lange mussten sich die Fans des FC Schalke 04 gedulden, jetzt passiert es wenige Minuten vor dem Deadline Day doch noch! Die Königsblauen schlagen tatsächlich auf dem Transfermarkt zu.

Übereinstimmenden Medienberichten zufolge wechselt Aymen Barkok zum FC Schalke 04. Der Mittelfeld-Allrounder kommt vom Bundesligisten FSV Mainz 05 und wird fest verpflichtet. Offiziell ist der Transfer noch nicht.

FC Schalke 04: Bundesliga-Star kommt zum S04

Mit diesem Transfer hat absolut niemand gerechnet! Sein Name fiel in den vergangenen Tagen nun überhaupt nicht in den Medien und nun wechselt er zum FC Schalke 04. Aymen Barkok absolviert derzeit sein Medizincheck in Gelsenkirchen und wird danach die Rückrunde mit den Knappen spielen.

+++ Mehr Infos in Kürze +++