FC Schalke 04: Ist jetzt alles klar? S04-Juwel Bulut trifft wohl Entscheidung

Er gehört in der laufenden Saison zu den großen Lichtblicken beim FC Schalke 04: Taylan Bulut ist seit Monaten aus der Startelf der Königsblauen nicht mehr wegzudenken und wird immer mehr zum Leistungsträger.

Kein Wunder also, dass es immer mehr Interessenten gibt, die das Top-Talent des FC Schalke 04 verpflichten wollen. Abgesehen von seiner S04-Zukunft gibt es noch eine andere Entscheidung, die Bulut treffen muss. Hierbei scheint er sich wohl entschieden zu haben.

FC Schalke 04: Bulut trifft Verbandsentscheidung

Seit dem Trainerwechsel beim FC Schalke 04, als Karel Geraerts gehen musste und Interimstrainer Jakob Fimpel übernahm, ist Taylan Bulut ein fester Bestandteil der Startelf. Auch unter Kees van Wonderen ist der Abwehrspieler gesetzt, konnte mit vielen guten Leistungen überzeugen.

Dass nun Interessenten auf ihn aufmerksam werden, war nur noch eine Frage der Zeit. Allerdings sieht alles nach einer Vertragsverlängerung aus, erklärte auch zuletzt Youri Mulder. Man sei sehr weit in den Gesprächen. Bald könnte es dann die nächste Verkündung werden.

Doch es gibt noch eine andere Bulut-Entscheidung, auf die die Fans warten: Für welche Nationalmannschaft will er in Zukunft spielen? Seit der U16 hat er für die deutschen Nachwuchsteams gespielt, nun könnte es einen Wechsel geben, der für den DFB äußerst bitter wäre.

Türkei statt Deutschland

Laut der türkischen Zeitung „Sabah“ hat das Talent des FC Schalke 04 eine Einladung zur türkischen U20-Nationalmannschaft angenommen. Es wäre die nächste Absage an den DFB, der in der Vergangenheit schon so einige Spieler an den türkischen Verband verloren hat.

Doch noch ist nichts offiziell verkündet worden. Vor der nächsten Länderspielpause Mitte März wird sich dann zeigen, ob die Berichte aus der Türkei wahr sind. Und auch wenn Bulut für die türkische U20 spielen sollte, könnte er sich in Zukunft noch für einen Wechsel zum DFB entscheiden. Erst wenn er für die A-Nationalmannschaft ein Pflichtspiel absolviert hat, wäre ein Verbandswechsel nicht mehr möglich.