FC Schalke 04: Deadline-Day-Horror? S04 muss wohl bittere Transfer-Schlappe hinnehmen

Bis vor einigen Tagen sah die Welt beim FC Schalke 04 noch rosig aus, ehe am vergangenen Wochenende die 2:5-Katastrophe gegen den 1. FC Magdeburg folgte. Im eigenen Stadion ging der S04 gegen die auswärtsstärkste Mannschaft der Liga komplett unter.

Und nun könnte es auch auf dem Transfermarkt schlechte Nachrichten geben. Neben Loris Karius und Pape Meissa Ba sollten eigentlich noch weitere Verstärkungen her. Die wird es für den FC Schalke 04 wohl nicht geben, weil ein anderer Transfer nicht zustande gekommen ist.

FC Schalke 04: Kein Transfer am Deadline Day?

Es sieht wohl alles danach aus, als würde der FC Schalke 04 keinen weiteren Spieler mehr verpflichten. Am Montag (3. Februar) gibt es noch bis 20 Uhr die Möglichkeit, Transfers zu tätigen. Doch den Königsblauen sind die Hände gebunden.

Die S04-Bosse haben sich Medienberichten zufolge intensiv mit Oussama Targhalline vom AC Le Havre beschäftigt und auch schon Kontakt aufgenommen. Der marokkanische Nationalspieler ist im defensiven Mittelfeld beheimatet und soll dort für mehr Stabilität sorgen, da die Schalker Hintermannschaft viel zu löchrig ist. Aus einem Transfer wird allerdings nichts – zumindest nicht in diesem Winter.

Der Vertrag des Marokkaners läuft im Sommer aus, weshalb er ablösefrei zu haben wäre. Für diesen Winter müssten die Knappen Geld auf den Tisch legen, um den 22-Jährigen verpflichten zu können. Diese finanziellen Möglichkeiten fehlen den Knappen allerdings, um Targhalline von einem Wechsel zu überzeugen und zudem die Ablöse stemmen zu können. Dabei hatten die Schalker auf einen ehemaligen Spieler gehofft.

Zalazar-Transfer zieht sich

Denn der FC Schalke 04 hatte die große Hoffnung, dass der Wechsel von Rodrigo Zalazar von Sporting Lissabon zu Zenit St. Petersburg über die Bühne geht. 22 Millionen Euro hätten die Russen an Braga gezahlt, bei dem auch der Revierklub profitiert hätte. Bei seinem Sommer-Wechsel 2023 haben die Knappen eine Weiterverkaufsbeteiligung in Höhe von 10 Prozent gesichert.

Bei einem Transfer stehen S04 also rund 1,6 Millionen Euro zur Verfügung, die man für Neuzugänge bereit hätte. Allerdings zieht sich der Wechsel und wird wohl nicht mehr rechtzeitig zustande kommen, sodass Kaderplaner Ben Manga und Co. den Targhalline-Deal nicht am Deadline Day schaffen können. Somit bleibt es wohl erstmal bei den beiden Verstärkungen Loris Karius und Pape Meissa Ba.