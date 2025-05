FC Schalke 04: Trainer-Suche vor dem Ende? Jetzt soll es schnell gehen

Die Suche nach einem neuen Trainer läuft beim FC Schalke 04 auf Hochtouren. Bald-Sportvorstand Frank Baumann hat die Aufgabe gleich zur Chefsache gemacht. Die erste große Entscheidung des neuen S04-Bosses soll direkt zünden.

Doch die Kandidaten dürften sicher nicht vor Baumanns Büro Schlange stehen. Angesichts der sportlichen Situation beim FC Schalke 04 kann Königsblau derzeit wohl nicht mit anderen Konkurrenten mithalten. Doch jetzt könnte es ganz schnell gehen.

FC Schalke 04 peilt zeitnahe Trainer-Lösung an

Wie die „Bild“ berichtet, will Baumann den neuen Schalker Übungsleiter – wenn möglich – noch in der letzten Maiwoche präsentieren. Sollte dieses Vorhaben scheitern, soll spätestens bis zum Start der Saisonvorbereitung (18. Juni) ein neuer Trainer auf Schalke vorgestellt werden. Auch in puncto Kandidaten scheint es Fortschritte zu geben.

Auch interessant: Schalke 04: Zweitliga-Klub nimmt Seguin ins Visier – flüchtet er zur Konkurrenz?

Dem Vernehmen nach soll sich Baumann derzeit mit nur noch fünf verbliebenen Personalien befassen und mit diesen Gespräche führen. Zudem hole sich der 49-Jährige diverse Einschätzungen von Experten über die jeweiligen Trainer ein. Baumanns Credo: Sollte die Suche nach dem geeigneten Kandidaten etwas länger dauern, stellt das kein Problem dar. Zudem sei man auch bereit, eine Ablöse auf den Tisch zu legen.

S04 will keinen van Wonderen 2.0

Auch auf taktischer Ebene scheint die Marschroute für die Zukunft klar. Demnach will Baumann keinen Trainer, der einen defensiven Spielstil auf Schalke implementieren will, sozusagen Beton anmischt. Viel mehr will Baumann in Zukunft offensiv begeisternden Fußball in der Veltins Arena sehen.

Zuletzt soll der neue Schalker Trainer auch durch Widerstandsfähigkeit überzeugen, einen großen Verein wie Schalke 04 ertragen können. Eigenschaften, durch die Vorgänger Kees van Wonderen nicht gerade überzeugen konnte. Er soll den Verantwortlichen des S04 zwischenzeitlich sogar seinen Rücktritt angeboten haben. Das möchte Baumann offenbar kein zweites Mal sehen.