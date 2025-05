FC Schalke 04: Trainer-Knallbeim S04? Fans geraten ins Träumen

Der FC Schalke 04 hat noch immer keinen neuen Trainer vorgestellt. Wenige Tage vor dem Saisonende warten die Fans weiterhin auf einen Chefcoach. Im Hintergrund werden intensive Gespräche geführt, eine finale Entscheidung ist jedoch wohl noch nicht getroffen worden.

In den vergangenen Tagen und Wochen ist schon so mancher Name rund um das Berger Feld kursiert. Vor allem der Name Lukas Kwasniok wird immer wieder mit dem FC Schalke 04 in Verbindung gebracht. Zuletzt schien es, als hätte S04 keine Chance bei dem begehrten Coach. Doch ist dem wirklich so?

FC Schalke 04: Kwasniok-Kehrtwende bei Königsblau?

Kwasniok hat sich mit seiner starken Arbeit beim SC Paderborn für höhere Aufgaben empfohlen. Gleich mehrere Erstligisten sollen den 43-Jährigen auf dem Zettel haben. Auch der 1. FC Köln sei laut „Sky“ Interesse an dem Trainer haben. Der S04 hat also große Konkurrenz. Und zuletzt wurde bekannt, dass der SCP für seinen Coach eine Ablöse von bis zu zwei Millionen haben möchte.

Diese Summe dürfte für S04 schwer zu stemmen sein. Deshalb hatten viele Fans die Hoffnung auf eine Verpflichtung Kwasnioks wohl schon aufgegeben. Doch nun gibt es neue Hoffnung: Kwasniok soll laut „Sport Bild“ eine Menge Lust auf Schalke haben.

++ FC Schalke 04: Alle rechnen mit Star-Abgang! Doch jetzt kommt DAS ans Licht ++

Am Berger Feld war man davon ausgegangen, dass der SCP-Coach im Sommer unbedingt den Sprung in das deutsche Fußball-Oberhaus machen möchte. Der Pottklub habe zuletzt nicht daran geglaubt, bei dem 43-Jährige eine realistische Chance zu haben.

Heuert Kwasniok auf Schalke an?

Das soll sich aber geändert haben. Kwasniok soll sich ein Engagement in Gelsenkirchen gut vorstellen können. Inzwischen habe der SCP-Coach den Bossen des FC Schalke 04 aber auch intern signalisiert, dass er sich vorstellen könne, die Nachfolge von Kees van Wonderen anzutreten.

Weitere News:

Mit Kwasniok würde Schalkes neuer Sportchef direkt ein echtes Ausrufezeichen setzen. Der 43-Jährige ist heiß begehrt und S04 ist wahrlich nicht die heißeste Aktie im deutschen Profifußball. Ob Baumann Kwasniok dennoch überzeugt bekommt?