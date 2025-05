FC Schalke 04: Fan-Spektakel zum Abschluss! Doch Trikot-Ärger sorgt für Frust

Es sollte ein Fanfest zum Ende werden, weil es sportlich beim FC Schalke 04 in dieser Saison wenig zu feiern gab. Lediglich die Fans des Revierklubs waren in dieser Spielzeit auf Bundesliga-Niveau. Sowohl bei den Heim- als auch Auswärtsspielen sorgten sie immer wieder für Mega-Stimmung – bis sie von der Mannschaft enttäuscht wurden.

Zum Saisonabschluss gegen die SV Elversberg haben die Ultras des FC Schalke 04 eine große Verkündung gemacht: „Oberrang: alle in Blau! Unterrang: alle in Weiß!“, lautet der Dresscode beim Heimspiel. Doch nicht jeder hat sich daran gehalten.

FC Schalke 04: Fan-Spektakel, doch nicht jeder hält sich daran

Es ist bereits das dritte Mal in Folge, dass die Ultras Gelsenkirchen zum Saisonabschluss zu dieser besonderen Aktion aufgerufen haben. Jeder Fan des FC Schalke 04 soll im Oberrang in Blau kommen, der Unterrang in Weiß. Dabei ist es egal, ob es ein T-Shirt, Trikot, Pulli oder Jacke ist – wichtig ist es, dass die Farbe stimmt.

Auch interessant: FC Schalke 04: Ohrfeige zum Abschied! Profi wird gnadenlos ausgepfiffen

Bereits vor der Veltins-Arena gab es ein Meer aus blauen und weißen Fans. Vor Anpfiff gab es dann die zweite Heimchoreo der Schalker Ultras in Folge. Zwischen Unterrang und Oberrang rollen die Fans im gesamten Stadion bis auf die Haupttribüne ein riesiges Banner aus. „Fußballclub Gelsenkirchen Schalke seit 1904 e.V.“ steht da drauf. Eine erneute Gänsehaut-Choreo der Fans.

Deswegen war es auch wichtig, dass jeder sich an den Dresscode der Ultras hält. Na ja, fast jeder. Denn nicht alle S04-Fans haben etwas Weißes oder Blaues getragen. Und genau deswegen gibt es Ärger unter den Anhängern.

Ärger unter Fans

Mal waren es neongrüne oder die pinken Torwarttrikots, die vereinzelt in der Arena auf den Rängen zu sehen sind. Nicht jeder ist dem Aufruf der Ultras des FC Schalke 04 nachgekommen. In den sozialen Netzwerken ist der Ärger deshalb groß.

„Warum hält man sich nicht daran und macht dieses tolle Bild im Stadion kaputt? Solche Idioten“, „Hier sind wirklich so viele Leute, die neongrüne Trikots anhaben. Das kannst du dir echt nicht ausdenken“ und „99 Prozent machen mit, nur einige Vollidioten denken, sie wären etwas Besseres“, heißt es unter anderem von einigen Fans.#

Mehr Nachrichten für dich:

Das ist nicht das erste Mal, dass sich viele Anhänger nicht an die Aktionen der Ultras gehalten haben. Nichtsdestotrotz gab es für die Choreo wieder viel Lob von den TV-Zuschauern. Bei den Knappen wird man froh sein, dass es endlich wieder Choreos gibt.