Ex-Schalke-Star Terodde über van Wonderens Rücktritts-Angebot: „Sah ganz düster aus“

Beim FC Schalke 04 ging es in den vergangenen Tagen auch abseits des Platzes mal wieder heiß her. Der Grund: Plötzlich machte die Nachricht die Runde, dass Kees van Wonderen dem Verein im Dezember nach der 0:3-Pleite gegen den 1. FC Kaiserslautern seinen Rücktritt angeboten hatte.

Zu jenem Zeitpunkt hatte Kees van Wonderen in seinen ersten sechs Ligaspielen mit Schalke nur fünf Punkte geholt und war zudem im DFB-Pokal ausgeschieden. Eine nennenswerte Entwicklung seiner Mannschaft hatte der Niederländer damals noch nicht erkennen können. Und so war van Wonderen auf die Schalker Vereinsverantwortlichen zugegangen und hatte Ben Manga und Youri Mulder gefragt, ob sie ihm nach wie vor das Vertrauen schenken.

Van Wonderen bot Schalke den Rücktritt an

„Ich habe ihnen gesagt: Ihr habt einen Prozesstrainer gewählt – aber war das richtig? Bin ich am richtigen Platz? Denn es braucht so schnell wie möglich Punkte und Erfolge“, so van Wonderen. Das führte dazu, dass Schalke sich kurzzeitig nach anderen Optionen umschaute. Friedhelm Funkel wurde als Feuerwehrmann ins Spiel gebracht.

+++ Schalke 04: Van Wonderen greift durch – Fans diskutieren hitzig +++

Doch Schalke 04 schenkte letztendlich weiterhin Kees van Wonderen das Vertrauen – was sich auszahlen sollte. Es folgte ein 4:2 beim damaligen Tabellenführer SC Paderborn. Ein Sieg, der eine Trendwende einläuten sollte. Schalke holte zehn Punkte in fünf Spielen und machte einen großen Schritt raus aus der Gefahrenzone der Tabelle.

Ex-Schalke-Star Terodde über das Rücktritts-Angebot

Auch Simon Terodde hat die Nachricht von van Wonderens Rücktritts-Angebot überrascht. Der frühere Stürmer des FC Schalke 04 verfolgt das Geschehen bei seinem Ex-Verein immer noch sehr genau und erzählte vor dem Spiel von S04 bei Darmstadt 98, wie er die jüngsten Entwicklungen bei den Königsblauen sieht.

„Ende Dezember sah es ganz düster aus“, so Simon Terodde bei Sky: „Vor dem Paderborn-Spiel dachte ich, es geht Richtung 3. Liga.“

Für den Schritt von Kees van Wonderen hat Terodde größten Respekt übrig. „Dann ist es richtig, dass man als Trainer auf den Verein zugeht und die Vertrauensfrage stellt. Das finde ich von ihm ehrlich und offen. Da gab’s auf Schalke schon ganz andere Trainertypen. Erst im letzten Jahr wollte da jemand sein Konzept stur durchziehen.“

Umso mehr freut es Terodde, dass sein Ex-Verein nun den Weg zurück auf die Erfolgsspur gefunden hat. „Es kann im Fußball dann sehr schnell gehen. Der Trainer hat einiges umgestellt. Und dann lief’s deutlich besser“, so der frühere Stürmer-Star des FC Schalke 04.