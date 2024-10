Ex-S04-Liebling erlebt dicke Klatsche – dabei kann er nur machtlos zusehen

In den vergangenen Monaten erlebte Rodrigo Zalazar einen enormen Höhenflug. Nach seinem Abgang vom S04 hat er eine rasante Entwicklung hingelegt. Mittlerweile ist er bei Sporting Braga einer der absoluten Top-Spieler.

Derzeit durchlebt der Ex-S04-Star jedoch eine schwere Phase. Zum einen fällt er seit Wochen verletzt aus und fehlt seinem Team, zum anderen muss er nun dabei zu sehen, wie sein Team eine deftige Niederlage bekommen hat.

Ex-S04-Star Zalazar muss sich dicke Klatsche ansehen

In der vergangenen Saison spielten Braga und Zalazar noch in der Champions League gegen Real Madrid und Napoli, in dieser Saison geht der portugiesische Top-Klub in der Europa League an den Start. Während man das erste Spiel noch mit 2:1 gegen Maccabi Tel Aviv gewinnen konnte, hagelte es jetzt eine heftige Klatsche.

Mit 0:3 verlor das Zalazar bei Olympiakos Piräus. So verpasste man den perfekten Start mit zwei Siegen aus zwei Spielen, stattdessen gab es eine dicke Niederlage. Und das ausgerechnet vor dem Top-Duell in der Liga. Am kommenden Wochenende geht es gegen den FC Porto.

++ Schalke: Kenny blickt vor Wiedersehen auf S04-Zeit zurück – „Habe es geliebt“ ++

Für Zalazar ist das doppelt bitter, schließlich kann er seinem Team derzeit gar nicht helfen. Der Ex-Schalker fehlt seit knapp drei Wochen mit einer Muskelblessur – der Oberschenkel macht dem 25-Jährigen derzeit Probleme.

Braga hofft auf schnelle Zalazar-Rückkehr

Dabei startete er so gut in die Saison. In seinen ersten vier Partien sammelte er vier Torbeteiligungen und verhalf seinem Team zu einem guten Saisonstart. Gegen Moreirense (3:1) schoss er sein Team mit zwei Toren nahezu im Alleingang zum Sieg. Seine Qualitäten fehlen Sporting Braga derzeit auf vielen Ebenen.

Weitere News:

Wie lange der Ex-S04-Star noch ausfällt, ist unklar. Für eine erfolgreiche Saison wird der Uruguayer bald zurückkommen müssen. Am Mittwoch (23. Oktober) geht es für Braga international weiter – dann empfängt man daheim den norwegischen Vertreter Bodö Glimt. Bis dahin dürfte Zalazar wohl wieder zur Verfügung stehen.