Schalke: Kenny blickt vor Wiedersehen auf S04-Zeit zurück – „Habe es geliebt“

In den vergangenen Jahren hatte Schalke 04 vor allem auf einer Position große Probleme: Die rechte Defensivseite ist immer wieder zu einer Baustelle geworden. Viele Spieler wurden geholt, doch wirklich funktioniert hat kaum einer. Der letzte Rechtsverteidiger, der auf Schalke so richtig abliefern konnte, war Jonjoe Kenny.

Und ausgerechnet Kenny kommt am kommenden Samstag (5. Oktober, 20.30 Uhr) erneut an seine alte Wirkungsstätte zurück. Mit der Hertha möchte er drei Punkte aus Gelsenkirchen entführen. Die schönen Erinnerungen und Gefühle aus seiner Zeit bei Schalke muss er dann hinten anstellen.

Schalke: Kenny schwärmt von Zeit bei Königsblau

Der gebürtige Liverpooler wechselte im Sommer 2019 auf Leihbasis zu S04 und spielte sich rasch in die Herzen der Fans. Mit seiner unermüdlichen Art wurde er zu einer echten Konstante auf der rechten Abwehrseite – unter Ex-Trainer David Wagner war er stets gesetzt. Von Beginn an lieferte der Brite ab und machte so ganz Schalke froh.

„Ich weiß, was der Verein den Fans bedeutet. Für mich ging es nur darum, ich selbst zu sein, meinen eigenen Fußball zu spielen und vor allem den Fußball wieder zu genießen. Zum Glück hat es den Fans gefallen, wie ich gespielt habe. Ich hatte wirklich Glück und schätze es sehr, dass sie mir in der Zeit, in der ich da war, geholfen haben“, erklärte der 27-Jährige im Interview mit DER WESTEN.

++ FC Schalke 04 bestätigt Einigung mit Klub – Königsblau verkündet Hammer-Projekt ++

Vor allem die starke Hinrunde ist ihm in guter Erinnerung geblieben. Dabei spielte vor allem die Beziehung zu Wagner und die Stimmung in der Mannschaft eine ganz besondere Rolle. „Die Zeit, die ich auf Schalke hatte, war toll. Ich habe es geliebt und habe gerne für den Verein gespielt. Der damalige Trainer war gut, die Spieler waren alle gut zu mir. Ich habe diese Zeit geschätzt“, betonte Kenny.

Kenny will makellose Serie gegen S04 fortführen

Und doch steht er am Samstag als Gegner seines Ex-Klubs auf dem Platz. Bisher konnte er beide Duelle mit der Hertha gegen S04 gewinnen, wenn er selbst auf dem Platz stand. Im Oktober 2022 gab es ein 2:1 im Berliner Olympiastadion, in der vergangenen Saison siegten Hertha und Kenny mit 2:1 auf Schalke. „Um zu gewinnen, müssen wir Tore machen. So einfach ist das. Hoffentlich schaffen wir das und können das Spiel für uns entscheiden“, machte der Außenverteidiger mit Blick auf das kommende Duell deutlich.

Weitere News:

Was er über die schwierige Saison der Hertha und die aktuelle Lage bei S04 sagt und ob er bei einem Treffer gegen S04 jubeln würde, kannst du am Freitag (4. Oktober) im ganzen Interview bei DER WESTEN lesen.