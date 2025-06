FC Schalke 04: Fans völlig bedient! Tempelmann-Bericht sorgt für Aufregung

Beim FC Schalke 04 die gescheiterte Hoffnung, bei Eintracht Braunschweig der gefeierte Klassenerhalts-Held: Die Karriere von Lino Tempelmann hätte im vergangenen Jahr nicht unterschiedlicher laufen können. Doch wie geht es mit dem kreativen Offensivspieler weiter?

Dabei sind die Interessen vom FC Schalke 04 und den Löwen aus Braunschweig durchaus unter einen Hut zu bringen. Der finanziell angeschlagene Ruhrgebiets-Verein braucht Geld, und die Eintracht will Tempelmann fest als Leistungsträger verpflichten. Bei den Transfergesprächen gelangen nun Details ans Licht, die bei S04-Fans für Aufregung sorgen.

FC Schalke 04 zahlt horrendes Jahresgehalt

Grund dafür ist in erster Linie das hohe Jahresgehalt Tempelmanns. Die „Bild“ spricht von einem „gut dotierten Vertrag“ und beziffert das Jahresgehalt des Spielmachers auf „deutlich mehr als 500.000 Euro“. Gerade für Schalke eine ordentliche Summe, bei der vielen Fans schwindelig werden dürfte.

Gerade, wenn man die finanzielle Notlage ihres Vereins in Korrelation zu den erbrachten Leistungen von Tempelmann im königsblauen Trikot setzt. Genau dieses hohe Jahresgehalt sorgt in Kombination mit Tempelmanns Vertragslaufzeit in den Verhandlungen für noch größere Probleme.

Der Vertrag des Mittelfeldakteurs in Gelsenkirchen endet im Sommer 2026. Das setzt die S04-Verantwortlichen mächtig unter Druck. Man muss Tempelmann im Idealfall noch diesen Sommer loswerden. Zum einen, um sein Gehalt einzusparen, zum anderen auch um einen künftigen ablösefreien Wechsel zu verhindern.

Fans sind fassungslos

Muss S04 Tempelmann also nun verramschen? Die Formulierung wäre wohl zu drastisch. Allerdings soll man sich laut „Bild“-Information mit einer Ablösesumme von rund 300.000 Euro zufriedengeben. Für viele Fans deutlich zu wenig. „300.000 meinen die doch nicht ernst“ oder „300.000 am Arsch“ hallt es durch die X-Kommentarspalten.

Noch sind allerdings keine offiziellen Zahlen zum möglichen Deal bekannt. Fans des FC Schalke 04 werden sich also noch gedulden müssen. Bis dahin überwiegen erstmal der Frust über die bisherigen Verhandlungen und die Wut auf den eigenen Verein.