Ex-Schalker lässt Fans komplett ausrasten – es könnte weitreichende Folgen haben

Wenn in anderen Ligen heißumkämpfte Derbys stattfinden, sitzt man als Schalke-Fan traurig vor dem Fernseher. Hierzulande hat der S04-Absturz (hier mehr zum Verein lesen) den Anhängern das Revierderby genommen. Stattdessen muss man ins Ausland schauen.

Am Wochenende fand in Schottland eines der heißesten Nachbarschaftsduelle der Welt statt. Old Firm, Celtic Glasgow gegen Glasgow Rangers – und ein Ex-Schalke-Profi mittendrin. Und der ließ die Fans kurz vor Abpfiff völlig ausrasten.

Ex-Schalke-Profi wird zum Helden

Es war die 439. Auflage des Klassikers in der schottischen Hauptstadt. Mehr muss man um die Tradition, die dieses Duell umgibt, wohl nicht wissen. Und weil das alles noch nicht reicht, geht es bei dieser Rivalität quasi immer auch um die Meisterschaft. Rekordmeister sind die Rangers (55 Titel) – mit knappem Vorsprung auf Celtic (53 Meisterschaften).

Vor dem Duell am Sonntag lag allerdings Celtic in der Tabelle vorn – und führte nach wenigen Sekunden auch schon mit 1:0. Ein Elfmeter sorgte für eine Zwei-Tore-Führung zur Halbzeit. All das musste Ex-Schalke-Profi Rabbi Matondo, heute bei den Glasgow Rangers unter Vertrag, von der Bank aus mitansehen.

Matondo bejubelt sein Tor. Foto: IMAGO/Shutterstock

Der zweite Durchgang wurde dann völlig irre. Zunächst gelang es den Rangers, den Rückstand auszugleichen. In der 86. Minute erzielte Abdallah Sima das 2:2. Der Jubel hielt nur kurz. Gleich mit dem nächstenAngriff traf Adam Idah wieder für Celtic. Es brauchte den inzwischen eingewechselten Matondo und die dritte Minute der Nachspielzeit: Statt von links zu flanken, entschied sich der Waliser vom Strafraumeck abzuziehen. Der Ball landete im langen Eck – Traumtor! Gefolgt von der völligen Ekstase auf den Rängen.

Meisterschaft in der eigenen Hand

Natürlich war es zum einen die pure Freude, dem großen Rivalen doch noch in die Suppe gespuckt zu haben. Zum anderen erhielt Matondo aber auch die Meisterschafts-Chancen am Leben. Zwar haben die Rangers noch immer einen Punkt Rückstand auf Celtic – aber auch ein Spiel weniger.

Gewinnt man die ausstehende Partie noch, zieht man in der Tabelle am amtierenden Double-Sieger vorbei. Dann würde man als Führender in die Meisterschaftsrunde gehen, die nach dem nächsten Spieltag beginnt.

Märchen für Ex-Schalker

Für Matondo dürfte sich der Treffer zusätzlich speziell angefühlt haben. Schließlich kehrte er erst vor einer Woche nach langer Muskelverletzung zurück auf den Platz. Schon bei seinem Comeback erzielte er ein Tor. Mit dem Derby-Treffer bringt er sich nun in eine herrvorragende Position um bald wieder von Anfang an auf dem Feld zu stehen.