FC Schalke 04: Fans träumen von Transfer-Hammer – kommt dieser legendäre Name zurück?

Der Name allein lässt alle Fans des FC Schalke 04 in Erinnerung an bessere Zeiten schwelgen. Als Sven Vermant in Königsblau spielte, war die Welt noch in Ordnung, der S04 noch oben dabei und der Pokal in Gelsenkirchen.

Lang ist’s her – doch der große Name könnte es noch einmal auf das Trikot des FC Schalke 04 schaffen. Davon träumen zumindest einige Fans. Findet ein gebürtiger Gelsenkirchener nach „Hause“ zurück?

Kriegt der FC Schalke 04 wieder einen Vermant?

Fast hundertmal trug Sven Vermant das königsblaue Trikot, feierte mit dem S04 große Erfolge, wurde Pokalsieger, Vizemeister – und Papa. Sein Sohn Romeo Vermant ist zwar Belgier, geboren ist er aber in Gelsenkirchen. Und er tritt in die großen Fußstapfen seines Vaters.

Wie Sven ist auch Romeo Vermant Fußballer geworden. Beim FC Brügge unterschrieb er im Mai seinen ersten Profivertrag, hat in Liga und Conference League bereits einige Einsätze zu verzeichnen. Allerdings vor allem in der abgelaufenen Spielzeit. In der neuen Saison ist er zurück in der Resevemannschaft, spielte bis auf neun Minuten bei den Profis ausschließlich in der Challenger Pro League.

Vermant-Sohn drängt auf Profi-Karriere

Dort tut er nicht nur seinen Dienst als Stürmer (10 Spiele, 6 Tore), sondern ist mit gerade einmal 19 Jahren auch schon Kapitän. Fraglos würde er auf dieses Amt aber gerne verzichten und wieder für die Profis auf Torejagd gehen.

Und genau das lässt nun den ein oder anderen Fan des FC Schalke 04 heimlich träumen. Romeo ist zwar bis 2026 an Brügge gebunden – eine Leihe könnte angesichts seiner Reserveteam-Rolle aber durchaus einen Gedanken wert sein. Den großen Namen Vermant wieder auf dem S04-Trikot zu sehen, lässt so manchem Knappen das Wasser im Mund zusammenlaufen.

Für den Youngster wäre es wie eine Rückkehr – dabei hat er noch nie für Schalke gespielt. Vielleicht aber hat der belgische U21-Spieler Lust, für seine „Heimatstadt“ aufzulaufen. Papa Sven dürfte ihm nicht erst einmal vom S04 vorgeschwärmt haben. Und er kennt Karel Geraerts gut. Beide spielten beim FC Brügge 15 Mal im Mittelfeldzentrum nebeneinander.