Nächster Ex-Schalke-Star zu Red Bull – S04-Fans können es nicht mehr hören

Erst FC Schalke 04, dann ins Red-Bull-Universum? Diesen Wechsel gab es in den letzten Jahren verdächtig häufig. Die Fans sind genervt, ein Ende ist aber nicht in Sicht.

Nun wechselt der nächste Ex-Schalke-Star zu Red Bull. Drei Jahre trug er das blauweiße Trikot, seit Sommer ist er ohne Verein, nun steht er unmittelbar vor dem Wechsel nach New York.

Nächster Ex-Schalke-Star zu Red Bull

Über 100 Mal spielte er für den FC Schalke 04, erzielte 22 Tore in Bundesliga, Champions League, Pokal. Anschließend führte ihn seine Vorzeigekarriere über Stoke City und Paris Saint-Germain zum FC Bayern München. Dort war im Sommer Schluss. Mit einem großen Dankeschön wurde Eric-Maxim Choupo-Moting nach fast vier Jahren an der Säbener Straße verabschiedet.

+++ FC Schalke 04: Nächste Abfuhr – S04 geht auf Sportdirektor-Suche drastischen Schritt +++

Mit inzwischen 35 Jahren denkt er noch nicht an das Karriereende. Die Suche nach einem neuen Klub gestaltete sich aber schwierig. Auch im Dezember, fünf Monate nach dem Vertragsende in München, ist „EMCM“ noch immer ohne Klub. Doch nun scheint der nächste Job gefunden.

Choupo-Moting wechselt nach New York

Ausgerechnet bei Red Bull New York, so berichtet „Sky“, geht die Karriere des Stürmers weiter. Die Schalke-Fans rollen mit den Augen – zu viele Ex-Schalker mussten sie in den letzten Jahren beim unbeliebten Fußballprojekt des Getränkekonzerns ertragen. Und das über alle Posten hinweg (hier die Details). Mit Ralf Rangnick hatte es begonnen, es folgten Rouven Schröder, Domenico Tedesco, Manuel Baum, Bartosch Gaul, Mediendirektor Tobias Schmidt, die Athletiktrainer Ruwen Faller und Daniel Behlau, Ernähungsberaterin Pia Malin und – besonders schmerzhaft – zuletzt Supertalent Assan Ouedraogo.

Auch spannend:

Nicht alle wechselten auf dem direkten Weg von Schalke nach Leipzig, dennoch ist die Zahl der Ex-Knappen im Kosmos des Energydrinks auffällig hoch. Mit Eric-Maxim Choupo-Moting folgt nun der nächste. Ab Januar soll er für das Team von Ex-Mainz-Trainer Sandro Schwarz spielen.