Ex-Schalke-Star verkündet spektakuläre Rückkehr – er will beim Aufstieg helfen

Die Fußball-Welt hat die kleine Weihnachtspause überstanden – jetzt geht es mit voller Fahrt in Richtung Transferfenster. Im Januar werden zahlreiche Spieler ihren Arbeitgeber wechseln. Ein ehemaliger Schalke-Star hat jetzt bereits Nägel mit Köpfen gemacht.

Marcio Rafael Ferreira de Souza ist beinahe allen Fans des FC Schalke 04 noch heute unter seinem Fußballer-Namen Rafinha bekannt. Von 2005 bis 2010 spielte er für die Knappen, kämpfte sich dabei in die Herzen der Zuschauer. In seiner Heimat sorgt er jetzt für einen Paukenschlag.

Ex-Schalke-Profi Rafinha kehrt zu erstem Verein zurück

Für fünf Millionen Euro holte S04 Rafinha einst nach Deutschland und damit auch auf die europäische Fußballbühne. 198 Profi-Spiele absolvierte er im königsblauen Trikot. In Genua, München und Piräus kamen viele weitere auf europäischem Boden hinzu. Seit 2021 kickt der mittlerweile 39-Jährige wieder in der brasilianischen Heimat. Erst bei Gremio, dann bei Sao Paulo.

Trotz seines für Fußball-Verhältnisse hohen Alters denkt Rafinha aber noch nicht ans Aufhören! An Weihnachten gab er bekannt: Zum Jahreswechsel wechselt auch er den Verein. Für den ehemaligen Schalke-Star geht es in die zweite brasilianische Liga zum Coritiba FC – dorthin, wo seine erfolgreiche Karriere einst seinen Lauf nahm.

Versprechen eingelöst

Der Coritiba FC war Rafinhas Station, ehe er sich der Mannschaft aus Gelsenkirchen anschloss, und wird es ab Januar nach fast 20 Jahren wieder sein. „Ich bin hier, um das Versprechen einzulösen, das ich bei meinem Weggang vor fast 20 Jahren gegeben habe“, erklärte der Außenverteidiger auf Social Media. „Ich bin zurück in Coritiba, dem Verein, der mich entdeckt hat und der mir die Türen in die Welt des Fußballs geöffnet hat.“

Mit dem Zweitligisten wolle er in der kommenden Saison (die in Brasilien im März beginnt) den Aufstieg schaffen. „Es ist mir ein Vergnügen, zurückzukehren und Coritiba dabei zu helfen, das Niveau zu erreichen, das es verdient“, so Rafinha.

Wie auch Schalke in Deutschland gehört Coritiba längst nicht mehr zu den sportlichen Top-Adressen des eigenen Landes. Seit 2017 stieg man gleich dreimal aus der ersten Liga ab. Vergangene Saison verpasste man als Zwölfter den direkten Wiederaufstieg deutlich. 2025 soll das Ruder mit Rafinha herumgerissen werden.