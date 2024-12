FC Schalke 04 schaut genau hin: Matriciani droht Horror

Henning Matriciani gilt beim FC Schalke 04 als absoluter Sympathieträger. Der Defensivspezialist arbeitete sich vor wenigen Jahren aus der U23 der Königsblauen hoch zu den Profis und überzeugte seitdem vor allem durch seinen Einsatz.

Dennoch gehörte der 24-Jährige im vergangenen Sommer zur Spielerliste von Ben Manga, die den Verein verlassen sollte. Geklappt hat das nur bedingt, es ging per Leihgeschäft zu Waldhof Mannheim in die dritte Liga. Dort droht ihm nun das Horrorszenario – der FC Schalke 04 schaut ganz genau hin!

FC Schalke 04: Matrciani erneut im Abstiegskampf

Schon in der vergangenen Saison spielte Henning Matrciani mit Schalke gegen den Abstieg, nun könnte sich selbiges Szenario an anderer Ort und Stelle wiederholen. Nach zuletzt nur einem Sieg aus acht Ligaspielen ist der 24-Jährige mit Waldhof Mannheim in den Abstiegskampf der dritten Liga abgerutscht. Nur noch drei Punkte trennen die Mannschaft von Cheftrainer Bernhard Trares von den Abstiegsrängen.

Henning Matrciani dürfte an diesem Umstand wohl mit die geringste Schuld treffen. Der Innenverteidiger ist sowohl unter Coach Trares als auch unter dessen Vorgänger Marco Antwerpen unangefochtener Stammspieler, stand bis dato in jeder Minute auf dem Platz. Lediglich gegen Dresden musste der gebürtige Lippstadter aufgrund einer Gelbsperre von draußen zuschauen.

Matriciani auf Schalke ohne Chance?

Während Matrciani und Waldhof also eine nervenaufreibende Saison bis zum letzten Spieltag droht, scheint seine Zukunft auf Schalke bereits ausgemachte Sache. Trotz seiner bisher stabilen Saison in Mannheim scheint man bei Königsblau nach dem radikalen Umbruch im Sommer auf andere Spieler zu setzen.

Trotz dessen hat der Leihspieler beim S04 noch einen Vertrag bis 2026. Heißt: Bindet Waldhof Mannheim den 24-Jährigen nicht langfristig an sich, kehrt Matriciani erstmal nach Gelsenkirchen zurück. Ein erneutes Leihgeschäft ist dann nicht möglich. Ben Manga droht also schon jetzt das nächste Problem.