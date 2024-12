Schalke wollte sie nicht mehr – jetzt droht ihnen der nächste Horror

Ganze 16 Spieler haben im vergangenen Sommer den FC Schalke 04 endgültig verlassen. Die meisten von ihnen haben eine neue Herausforderung gefunden und spielen bereits in ihrem aktuellen Team eine wichtige Rolle.

Doch nicht jeder wurde fündig. Auch mehrere Monate nach ihrem Abschied vom FC Schalke 04 sind einige Spieler ohne Vertrag. Eigentlich könnte jeder Verein zu jedem Zeitpunkt zuschlagen, doch daraus wurde bisher nichts.

Schalke 04: Stars nach Abschied weiter vereinslos

Von diesen 16 Abgängen konnte Schalke immerhin bei einigen noch hohe Ablösesummen kassieren. Viele Spieler wechselten ablösefrei zu neuen Klubs und einige kehrten nach ihren Leihgeschäften zu ihrem Stammverein zurück. Doch nicht jeder konnte nach seinem Abschied direkt wieder auflaufen.

Thomas Ouwejan brauchte einige Wochen, fand dann mit NEC Nijmegen einen neuen Verein in den Niederlanden. Gleiches gilt für Danny Latza, der nun für die zweite Mannschaft von Fortuna Düsseldorf in der Regionalliga West aufläuft. Timo Baumgartl war sogar bis vor Kurzem noch vereinslos, wird aber nun in der MLS spielen. Der 28-jährige Innenverteidiger wechselt in die Major League Soccer und schließt sich dem St. Louis City SC an.

Dann wären da nur noch zwei Ex-Schalke-Stars, die ohne Verein sind: Blendi Idrizi und Cedric Brunner. Keine einfache Situation für die beiden Profis. Wenn der Dezember endet, hat Idrizi seit sechs Monaten kein Pflichtspiel mehr absolviert. Bei Brunner sind es gar acht Monate, da er noch zu seiner S04-Zeit verletzt war.

Brunner vor Karriereende?

Während Idrizi mit seinen 26 Jahren noch darauf hofft, irgendwo bei einem Verein unterzukommen, könnte Brunner wohl vor einem Karriereende stehen. Schalke könnte tatsächlich die letzte Station des Schweizers sein, der sich zwar bei einem Fünfligisten in der Heimat fit hält, aber auch anderweitig seinen Weg gehen könnte. In Düsseldorf und Friedrichstadt betreibt er je ein Café und studiert nebenbei noch Psychologie. Gut möglich, dass der ehemalige Schalker bald aufhört.

Interessenten gab es dabei für beide Stars. Der SV Darmstadt soll an Brunner interessiert gewesen sein, zu einem Transfer kam es aber nicht. Idrizi war sogar bei zwei Vereinen im Gespräch: Jagiellonia Bialystok, wo Ex-S04-Profi Darko Churlinov unter Vertrag steht, und der Grasshoppers Zürich. Allerdings ist auch hier ein Deal nicht zustande gekommen.

In der Winter-Transferperiode, die am 1. Januar 2025 losgeht, bietet sich für beide Spieler die Möglichkeit, bei einem neuen Klub unterzukommen. Die Vereine schauen sich dann nochmal intensiv nach Verstärkungen um. Doch ohne Spielpraxis von mehr als sechs Monaten wird es alles andere als einfach, von sich überzeugen zu können.