Schalke 04: Transfer aus dem Nichts! Ex-Star schlägt bei der Konkurrenz auf

Wochenlang wurde darüber spekuliert, wie die Zukunft von Danny Latza nach seinem Abgang von Schalke 04 aussehen würde. Hängt er die Schuhe an den Nagel, macht er weiter oder bleibt er gar in anderer Funktion im Verein?

Jetzt ist das Geheimnis gelüftet: Latza macht weiter und wird auch in Zukunft noch auf dem Platz stehen. Nach einigen Monaten ohne Verein, hat der Ex-Kapitän von Schalke 04 nun einen neuen Verein gefunden.

Schalke 04: Latza wechselt zur U23 von Fortuna Düsseldorf

Latza bleibt in der Region und wechselt zu Fortuna Düsseldorf! Wie die Fortuna am Dienstag (12. November) bekannt gab, ist der 34-Jährige für die U23 des Zweitligisten in der Regionalliga West eingeplant. Somit wird auch zum Wiedersehen mit dem Ex-Klub kommen – im Duell mit der Zweitvertretung von Königsblau.

Bei der Zweitvertretung der Fortuna soll er nun mit seiner Erfahrung helfen und das Team im Kampf um den Klassenerhalt unterstützen. „Als die Anfrage von der Fortuna kam, musste ich nicht lange überlegen, denn die Gespräche mit den Verantwortlichen haben mich von Beginn an überzeugt“, so Latza über sein neues Abenteuer.

++ FC Schalke 04: Fimpel zurück in der bitteren Realität – jetzt wird es für ihn richtig eng ++

„Ich bin immer noch sportlich ambitioniert, will der Mannschaft mit meiner Erfahrung helfen und auf dem Platz alles geben. Das möchte ich von Beginn an zeigen“, machte der Ex-Schalker, der noch bis Sommer bei S04 unter Vertrag stand, deutlich.

Pikantes Wiedersehen steht bevor

Und natürlich kommt es, wie es kommen muss: Das erste Spiel von Latza für seinen neuen Klub wird gegen den Ex-Klub sein. Am Samstag (23. November) empfängt die Zweitvertretung der Düsseldorf die U23 des S04. Möglicherweise debütiert Latza dann im Abstiegskrimi gegen Königsblau.

Weitere News:

Derzeit rangiert die Fortuna mit 16 Punkten auf Platz 13, während die Schalker deutlich tiefer in der Krise stecken. Die Mannschaft von Jakob Fimpel steht mit mageren acht Punkten auf Platz 17. Für beide Mannschaften wird es also ein enorm wichtiges Spiel.