Irre! Klub schmeißt Ex-Schalke-Star raus – weil er plötzlich HIER auftaucht

Als Rüpel macht er sich in der Bundesliga einen Namen. Doch die Fans der Vereine, für die er spielte, liebten seine Hingabe und seinen Einsatz. Auch auf Schalke erinnert man sich noch heute gerne an die Zeit zurück, in der Rafinha auf der rechten Abwehrseite ackerte.

Rafinhas letzter Auftritt im Trikot des FC Schalke 04 liegt zwar schon knapp 14 Jahre zurück, seine aktive Karriere hat der Brasilianer aber immer noch nicht beendet. Zumindest bis jetzt. Denn mit 39 Jahren ist er jetzt bei seinem Heimatklub rausgeworfen worden!

Ex-Schalker Rafinha: Rauswurf!

Diese Nachricht teilte der brasilianische Verein Coritiba FC jetzt mit. Demnach gehöre der Spieler nicht länger zum Kader. Man habe sich einvernehmlich auf eine Auflösung des Vertrags geeinigt. Dabei hatte Rafinha erst Anfang des Jahres bei Coritiba unterschrieben – jenem Verein, von dem S04 ihn eins geholt hatte und dem der Spieler versprochen hatte, am Ende seiner Karriere zurückzukehren.

Doch jetzt endet diese Geschichte unrühmlich. Grund für den Unmut Coritibas soll ausgerechnet eine Reise des Ex-Schalke-Stars nach Deutschland gewesen sein. Hier hatte er jüngst als Teil der Bayern-Legendenmannschaft am Franz-Beckenbauer-Cup teilgenommen.

Verein reagiert sofort

Allerdings, so war schnell aus Brasilien zu hören, war die Teilnahme an diesem Hallenturnier nicht mit Coritiba-Bossen abgesprochen gewesen. So berichtet „Globo Esporte“, dass Rafinha dem Verein lediglich mitgeteilt hätte, wegen einer gerichtlichen Vorladung nach Deutschland reisen zu müssen.

Der Spieler selbst erklärte, dass er sich dann spontan dazu entschlossen habe, am Beckenbauer-Cup teilzunehmen. Das nahm man in seiner Heimat überhaupt nicht positiv auf und führte letztlich zur Trennung.

Ex-Schalke-Spieler äußert sich

Auf Instagram äußerte sich anschließend Ex-Schalke-Spieler Rafinha selbst. Er habe schon seit seiner Zeit in Piräus [2020 bis 2021] immer wieder für die Legendenauswahl der Bayern gespielt. „Ich werde immer eingeladen und fühle mich privilegiert, anerkannt zu werden“, so Rafinha, der für den Rekordmeister von 2011 bis 2019 auflief.

„Ich übernehme die volle Verantwortung, und wenn das, was ich getan habe, falsch war, bin ich der Einzige, der dafür verantwortlich ist“, schrieb er zudem. Entsprechend, so heißt es in Berichten, stellte er sich bei der einvernehmlichen Kündigung auch nicht quer.