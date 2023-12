FC Schalke 04: Machtkampf vor Eskalation? S04 droht plötzlich der ganz große Knall

Der FC Schalke 04 liegt am Boden. Klar, dass jetzt alles hinterfragt wird. Im Hintergrund hat sich erneut eine Opposition formiert. Und die plant nun offenbar nicht weniger als eine S04-Revolution.

Mit einem großen Knall soll laut einem Bericht die Vereinsspitze des FC Schalke 04 abgelöst werden. Mit Hilfe der Mitglieder sollen Aufsichtsratschef Axel Hefer und der neue Vorstandsvorsitende Matthias Tillmann weg.

FC Schalke 04 droht Machtkampf

Auf Schalke läuft es nicht. Auch unter dem neuen Trainer Karel Geraerts sind die Schwankungen riesig, die peinliche Heimpleite gegen Elversberg (1:2) war der nächste Tiefpunkt. Immer häufiger hört man hinter vorgehaltener Hand: Beim S04 müsste mal richtig aufgeräumt werden.

Aus den Zeiten, als man beidhändig das Geld aus dem Fenster warf, ist keine Führungsfigur mehr übrig. Doch auch die Misserfolge der letzten Jahre haben wieder für Groll auf die Entscheider gesorgt. Während sich viele Fans auf Sportvorstand Peter Knäbel eingeschossen haben, wird dahinter womöglich an noch größeren Coups getüftelt. Wie schon vor zwei Jahren (Stichwort „Rangnick-Gruppe“) hat sich eine Opposition gegründet, die die S04-Bosse stürzen wollen. Das berichtet die „Bild“.

Opposition bringt sich in Stellung

Dem Bericht zufolge wird an einem großen Knall gearbeitet. Mit den Unterschriften von über 15.000 Schalke-Mitgliedern soll, wie damals, eine außerordentliche Mitgliederversammlung erzwungen werden, auf der Aufsichtsratschef Axel Hefer abgewählt werden soll. Mit ihm könnte auch Matthias Tillmann wieder hinwerfen, der sein Amt als neuer Vorstandsvorsitzender erst zum Jahreswechsel antreten will. Beide sind Freunde, leiteten ein Online-Reiseportal zusammen. Wird einer gechasst, ist zumindest schwer vorstellbar, dass der andere alleine weitermacht.

178.000 Mitglieder hat der FC Schalke 04 aktuell, zehn Prozent aller Stimmberechtigten müssten für eine außerordentliche Mitgliederversammlung unterschreiben. Sind die juristisch heiklen Details geklärt, will die Opposition an die Öffentlichkeit gehen. Erst dann erfahren die Fans, was die überhaupt vorhat. Erneute große Unruhe wäre dem Klub gewiss – erst recht, weil auch der extrem umstrittene Ex-Boss Clemens Tönnies bei der Opposition seine Finger im Spiel haben soll.