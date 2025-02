Ex-Schalke-Star in Tränen aufgelöst – emotionale Szenen nach Drama

Zu Beginn wurde er noch von vielen Seiten gefeiert, am Ende kam es zu einer unrühmlichen Trennung. Die Beziehung zwischen Nabil Bentaleb und dem Schalke war eine echte Achterbahnfahrt. Von den fast 20 Millionen Euro, die S04 einst für ihn hinblätterte, bekam Königsblau letztendlich nichts mehr zurück.

Im Sommer 2021 verließ Bentaleb den Klub ablösefrei und verschwand infolge dessen für ein halbes Jahr in der Arbeitslosigkeit. Zuletzt schien es lange so, als hätte er seine Karriere rehabilitiert. Doch dann der Schock: Herzstillstand. Nach langer Pause ist es nun endlich so weit – der Ex-Schalke-Star erlebt ein emotionales Comeback!

Ex-Schalke-Star Bentaleb feiert mit Fans

Acht Monate. So lange hat Nabil Bentaleb nach seinem Herzstillstand inklusive Koma gebraucht, um auf den Rasen zurückzukehren. Als er bei seinem Comeback für OSC Lille gegen Stade Rennes dann auch noch den 1:0-Führungstreffer erzielte, gab es kein Halten mehr (wir berichteten). Obwohl der Jubel bei Bentaleb selbst schon riesig war, waren es vor allem seine Teamkollegen, die sich für den Rückkehrer freuten.

Nun scheinen die guten Nachrichten für den Algerier nicht mehr aufzuhören. Einw Woche später konnte der Algerier nicht nur sein Comeback vor heimischer Kulisse feiern, gleichzeitig auch noch einen wichtigen 2:1-Erfolg gegen Monaco. Und nicht nur das: Bentaleb wurde nach der Partie von den Ultras in die heimische Fankurve eingeladen. Da ließ sich Bentaleb nicht zwei mal bitten – sichtlich gerührt feierte der Ex-Schalker den Sieg mit den Lille-Fans.

Duell mit BVB bleibt aus

Für Bentaleb und OSC Lille, der nun Stück für Stück in die erste Elf der Franzosen zurückkehren könnte, stehen nun wichtige Wochen an. In der Liga wird der Rückstand auf die Champions-League-Ränge immer kleiner, nur noch zwei Punkte sind es bis zu OGC Nizza, die derzeit auf Platz drei rangieren.

Dazu gesellt sich in gut einer Woche der nächste Kracher für Lille. Im Champions-League-Achtelfinale bekommt es der Tabellenvierte der Ligue 1 mit Borussia Dortmund zu tun. Besonders ärgerlich aus Bentalebs Sicht: Der Ex-Schalker wird im Duell gegen den BVB nicht dabei sein können. Er ist für den internationalen Wettbewerb nicht gemeldet.