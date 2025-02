Ex-S04-Profi feiert emotionales Hammer-Comeback! Dann kullern die Tränen

Diese Geschichte ist schon jetzt eine der berührendsten Sachen des Jahres. Am 18. Juni des vergangenen Jahres hatte Ex-S04-Profi Nabil Bentaleb einen Herzstillstand erlitten. Die Sorge um den Algerier war groß, seine Zukunft (im Profi-Fußball) ungewiss. Er bekam einen Herzschrittmacher eingesetzt und kämpfte für sein Comeback.

Knapp neun Monate später stand er am Sonntag (16. Februar) erstmals wieder auf dem Platz. Nach nur zwei komplette Trainingseinheiten durfte der Ex-S04-Profi sein großes Comeback feiern. Diese Rückkehr wird wohl kaum jemand vergessen.

Ex-S04-Star Bentaleb mit Traum-Comeback nach Herzstillstand

Die letzten Monate von Bentaleb waren geprägt von harten Reha-Einheiten und der Sorge, ob er jemals wieder an seine Leistungen von vor dem schrecklichen Schicksal anknüpfen könne. Diese Zweifel sind nun völlig bei Seite gelegt worden. Denn Bentaleb machte seine ohnehin schon emotionale Rückkehr zu einer ganz großen Party.

Im Spiel bei Stade Rennes wurde der Mittelfeldspieler in der 76. Minute eingewechselt worden. Zu diesem Zeitpunkt plätscherte die Partei beim Stand von 0:0 vor sich hin. Nur vier Minuten später ging Lille in Führung – ausgerechnet Bentaleb schoss sein Team in Front und somit auf die Siegerstraße. Lille gewann letztlich mit 2:0 und kann weiterhin auf die Champions-League-Qualifikation hoffen. Was für eine Geschichte!

Bentaleb gelang bei seiner Rückkehr nach seinem Herzstillstand ein ganz, ganz wichtiger Treffer. Nach seinem Treffer brachen alle Dämme. Die Bank sprang auf, rannte zu dem Torschützen, seine Mitspieler auf dem Platz rannten zu Bentaleb und um ihn herum bildete sich eine große Jubeltraube, die den Rückkehrer gefühlte zehn Minuten feierte und herzte.

Lille-Präsident bricht in Tränen aus

Es ist eine unfassbare Geschichte eines Fußballers, der auf keine einfache Karriere zurückblickt. Umso größer war die Freude bei allen Beteiligten, dass der Ex-Schalke-Star nun wieder da ist und er seinem Team gleich ein Tor schenkte. „Ich habe so etwas noch nie erlebt. Es geht über den Fußball hinaus, es ist die Geschichte eines Lebens. Wir wissen nicht, ob er heute Nacht schlafen wird“, sagte Verteidiger Bafode Diakite lachend, während Vereinspräsident Olivier Letang Tränen im Gesicht hatte. „Das ist schön, das hätten wir uns nicht träumen lassen“, meinte Torwart Lucas Chevalier.

Auch Bentaleb selbst war sichtlich gerührt. „Es ist unglaublich. Bilder, die sich für immer einprägen werden. Es gibt Dinge, die man nicht vergisst und die ich nicht vergessen werde, wenn ich mit dem Fußball aufhöre, das gehört dazu“, so der Mittelfeldspieler. Stürmer Akpom, der zum 2:0 für Lille traf, feierte seinen Teamkollegen ebenfalls ab: „Wenn man bedenkt, wo er herkommt, ist das ein Geschenk Gottes.“