Heftige Demütigung für Ex-Schalke-Star – seinen Kollegen brennen die Sicherungen durch

Nicht nur die Bundesliga hat einen dominanten Meister gefunden – auch in Italien ist der Titel vergeben. Inter Mailand krönt eine herausragende Saison ausgerechnet im Stadtderby gegen den AC Mailand. Ein herber Tiefschlag für die Rossoneri rund um Ex-Schalke-Star Malick Thiaw.

Dieser war im Derby zwischen Inter und AC gar zum Zusehen gezwungen – er hatte eine Woche zuvor seine fünfte gelbe Karte gesehen. Und so beobachtete der ehemalige Profi des FC Schalke 04 nicht nur die bittere Niederlage, sondern auch wie seinen Kollegen die Sicherungen durchbrannten.

Ex-Schalke-Star sieht Rivalen jubeln

Unglaubliche Szenen im altehrwürdigen Giuseppe-Meazza-Stadion. Mit einem 2:1-Sieg über den Stadtrivalen sicherte sich Inter Mailand am Montagabend (22. April) die 20. Meisterschaft der Vereinsgeschichte. Es ist die Krönung einer unfassbaren Saison. 33 Spiele, nur eine Niederlage, nur 18 Gegentore – da konnte auch AC Mailand nicht mehr rankommen, obwohl Thiaw und Co. seit Anfang Dezember nur noch einmal verloren hatten.

Und so mussten auf der einen Seite die Herren in Rot und Schwarz schmerzvoll zusehen, wie auf der anderen Seite die Akteure in Blau und Schwarz feierten. Eine heftige Demütigung für den stolzen Verein.

Es hagelt Platzverweise

Insbesondere die Schlussphase des Derbys hatte das unter Beweis gestellt. Kurz vor Abpfiff hagelte es rote Karten – weil sich zwei der Kollegen von Ex-Schalke-Spieler Thiaw nicht unter Kontrolle hatten. Zunächst geriet Theo Hernandez nach einem Foul mit Gegenspieler Denzel Dumfries aneinander. Beide zogen sich am Trikot, griffen sich auch ins Gesicht. Die beiden Streithähne konnten kaum voneinander getrennt werden. Schiedsrichter Andrea Colombo machte kurzen Prozess und verwies beide des Feldes.

Doch damit nicht genug. In der siebten Minute der Nachspielzeit gab es einen weiteren Vorfall. AC-Kapitän Davide Calabria schlug seinem Gegenspieler bei einem Gerangel im Strafraum mit der Rückhand ins Gesicht. Der Frust saß tief – und auch hier gab es noch einen späten Platzverweis.

Ex-Schalke-Star mit großem Ziel

Statt Inter zu jagen, geht es für Mailand in den letzten Saisonspielen jetzt darum, Platz zwei nicht an Juventus Turin zu verlieren. Beide Teams trennen aktuell nur fünf Punkte – und in der kommenden Woche kommt es zum direkten Duell.

Dann ist auch wieder Malick Thiaw an Bord, der, wenn er fit und nicht gesperrt ist, zum Stammpersonal gehört. Der Ex-Schalke-Star hat in den letzten Spielen aber noch ein weiteres großes Ziel: sich mit guten Leistungen bei Bundestrainer Julian Nagelsmann für einen Kaderplatz bei der EM beweisen.