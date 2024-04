FC Schalke 04: Schlechte Nachrichten für Düsseldorf – S04 spitzt vor Duell die Ohren

Nach Elversberg ist vor Düsseldorf – dem FC Schalke 04 bleibt kaum Zeit, auszuruhen. Zwar ist der Abstand auf die direkten Abstiegsplätze am 30.Spieltag auf sechs Punkte angestiegen. Sicher ist der Klassenerhalt vier Spieltage vor Schluss aber immer noch nicht.

+++ Terodde gibt Fans Rätsel auf – ist der bittere Moment gekommen? +++

Deshalb wird es auch am Samstag (27. April, 20.30 Uhr) gegen Fortuna Düsseldorf Punkte brauchen. Dabei spielt dem FC Schalke 04 vor allem der Heimvorteil in die Karten. Doch auch der Ausfall eines Stammspielers der Gäste könnte helfen.

FC Schalke 04: Bitterer Ausfall beim Gegner

An das Hinspiel gegen die Fortuna dürften sich alle Knappen noch ganz genau erinnern. Nach 26. Minuten lag man bereits 0:3 hinten. Nach einer halben Stunde nahm Karel Geraerts unter anderem Thomas Ouwejan vom Feld. Dieser war darüber so sauer, dass er seinem Trainer den Handschlag verweigerte. Nach dem Spiel suspendierte ihn der Verein dafür. Am Ende der Partie stand eine saftige 3:5-Klatsche.

+++ Topp irritiert von Geraerts-Maßnahme – „War sauer“ +++

Mit von der Partie war für die Fortunen damals auch Jamil Siebert. Der 22-Jährige ist eine der Entdeckungen bei den Düsseldorfern in diesem Jahr. Im Sommer kehrte er nach einer Leihe zu Viktoria Köln zurück. Seitdem ist er unangefochtener Stammspieler. Doch gegen den FC Schalke 04 wird er fehlen!

Folgenschweres Foul

Der Grund ist ein folgenschweres Foul, welches sich Siebert in der Partie gegen Greuther Fürth leistete. Schon nach 13 Minuten bekam er nach einer Attacke gegen Simon Asta die Gelbe Karte. Weil es seine fünfte der Saison ist, wird er fehlen.

Weitere Nachrichten kannst du hier lesen:

Abgesehen von seiner sechswöchigen Verletzungsphase zu Beginn der Rückrunde hat Siebert bisher in jeder Partie auf dem Feld gestanden. Dass den Fortunen von Ende Januar bis Anfang März in seiner Abwesenheit nur ein Sieg in sieben Spielen gelang, spricht Bände. Es ist also ein schwerer Ausfall, den Trainer Daniel Thioune verkraften muss.

FC Schalke 04: Nächste Überraschung?

Zumal Auswärtspiele beim S04 nicht gerade zu den leichtesten Aufgaben der Liga gehören. Seit mittlerweile sechs Heimspielen sind die Königsblauen ungeschlagen. Selbst Ex-Tabellenführer St. Pauli musste im März dran glauben. Die Chancen auf eine weitere Überraschung sind durch den Ausfall Sieberts also sicherlich nicht gesunken.