Schalke-Keeper Loris Karius gegen Münster gefeiert – so war seine Leistung in Berlin

Die Fans des FC Schalke 04 hatten zuletzt einen neuen Helden feiern dürfen. Beim 1:0 gegen Preußen Münster in der Vorwoche hatte Loris Karius bei seinem Debüt für S04 herausragende Leistungen gezeigt.

Erst im Januar war der frühere Torwart des FC Liverpool zu Schalke gewechselt. Gegen Münster stand er dann erstmals im Kasten und lieferte den S04-Fans ein wahres Paraden-Feuerwerk. Und so waren die Anhänger der Königsblauen gespannt, ob der Keeper diese Leistung beim Spiel bei Hertha BSC wiederholen könne.

Loris Karius zunächst nicht gefordert

In der ersten Halbzeit des Spiels zwischen Hertha und Schalke musste Karius nicht einmal ernsthaft eingreifen. Die Berliner fanden offensiv kaum statt und kamen nur ein einziges Mal gefährlich vor das Schalker Tor, als Deyovaisio Zeefuik (40. Minute) den Ball neben das Tor köpfte.

In der 48. Minute konnte Karius sich dann erstmals auszeichnen. Ibrahim Maza kam aus 20 Metern zum Schuss. Sein Versuch war zwar nicht besonders gut platziert, aber Karius sah den Ball erst sehr spät. Den unangenehmen Schuss wehrte Karius zur Seite ab, wo Michael Cuissance eine weitere Chance hatte. Auch diesen Schuss parierte Karius.

Schalke-Keeper sah nicht immer glücklich aus

In der 52. Minute sah Karius dann nicht ganz glücklich aus, als er Fabian Reese das kurze Torwart-Eck öffnete, so dass der Ex-Schalker zum 1:1 treffen konnte.

Auch in der 67. Minute gab Karius keine gute Figur ab. Reese flankte von der linken Seite ins Zentrum, wo Karius den Ball nicht festhalten kann. Die Kugel flutschte dem Keeper aus der Hand und vor die Füße von Luca Schuler. Der Ex-Schalker konnte aus dem Fehler des S04-Torwarts jedoch kein Kapital schlagen.

Karius hält zweiten Schalke-Sieg in Folge fest

In der Schlussphase hatten die Herthaner mehrere hundertprozentige Chancen. Dass sie diese vergaben, lag jedoch nicht an Paraden von Karius, sondern lediglich am eigenen Unvermögen.

Immerhin: In der 5. Minute der Nachspielzeit hielt Karius den Ball sicher fest, als die Hertha die Kugel in einem letzten Ansturm noch mal hoch in den Schalke-Strafraum brachte. Und somit hielt Loris Karius dem FC Schalke den zweiten Sieg in Folge fest – inklusive drei wichtiger Punkte im Abstiegskampf.