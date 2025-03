Ex-Schalke-Star verkündet Trennung von Bundesliga-Klub – jetzt ist es aus und vorbei

Bei einem Blick auf seine Vita lässt sich feststellen: Lewis Holtby hat in seiner Karriere schon so Einiges gesehen. Zahlreiche Stationen in England und Deutschland stehen für den Mittelfeldspieler zu Buche, auch auf Schalke spielte Holtby bereits.

Mittlerweile ist der 34-Jährige im Spätherbst seiner aktiven Laufbahn angelangt, das Karriereende könnte bereits in Sichtweite sein. Nun hat der Ex-Schalke-Star eine wichtige Entscheidung getroffen!

Ex-Schalke-Star Holtby verkündet Trennung

Als Holtby im Sommer 2009 für drei Millionen Euro zu Königblau wechselte, waren die Hoffnungen in den damaligen Jungspund groß. Der große Durchbruch sollte dem Achter allerdings nicht in Gelsenkirchen gelingen, sondern bei seiner Leihstation Mainz 05. Mit Adam Szalai und Andre Schürrle reifte er dort in der Saison 2010/11 zu den „Bruchweg-Boys“. Nach einem Jahr unter Thomas Tuchel ging es zurück in den Ruhrpott.

Doch dort hielt es Holtby nicht lange. Im Januar 2013 ging es für kleines Geld zu Tottenham Hotspur – ein Wechsel, der besonders den S04-Fans zu jener Zeit negativ aufstieß. Es folgten Stationen in Fulham, Hamburg, Blackburn und nun eben Holstein Kiel, wo Holtby als Kapitän seit 2021 kickt. Die Zeit bei den „Störchen“ bezeichnet er als eine „der Prägendsten und Schönsten“ seiner Laufbahn. Doch damit ist nun Schluss.

Holtby geht von Bord

Denn der 34-Jährige teilte jüngst mit: „Ich werde meinen auslaufenden Vertrag im Sommer nicht verlängern“. Diese Entscheidung habe Holtby nach insgesamt vier Jahren in Kiel gemeinsam mit seiner Familie getroffen. Sein letztes großes Ziel mit Holstein? Natürlich der Klassenerhalt. Neun Spieltage vor Saisonende steht der Aufsteiger auf Tabellenplatz 17.

Und was folgt danach? Damit wollte Holtby noch nicht so recht herausrücken. Gut möglich, dass der frühere Schalker zum Ende seines Fußballerdaseins aber noch einmal etwas Exotisches machen möchte. Eine Rückkehr zum S04 ist damit wohl auszuschließen.