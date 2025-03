Sorgen um Schalke-Legende Klaas-Jan Huntelaar! Ajax löst Vertrag auf

Wie steht es um Klaas-Jan Huntelaar? Diese Frage stellen sich Fans des ehemaligen Weltklasse-Stürmers heute mehr denn je. Denn die Schalke-Ikone ist seit längerer Zeit abgetaucht.

Nach seiner aktiven Karriere war er ins Management von Ajax Amsterdam gewechselt, hatte seine Aufgaben allerdings schon seit Oktober 2023 ruhen lassen. Jetzt meldet sich Ajax mit einem Update – allerdings nicht in der Form wie es sich alle Fans, egal ob Schalke, Ajax oder von anderen seiner Ex-Vereine, gewünscht hätten.

Ex-Schalke-Star leidet an Burnout!

Als er noch in Gelsenkirchen spielte, war es eine andere, eine bessere Zeit. Mit Huntelaar in der Mannschaft stürmte S04 einst durch Europa und fuhr auswärts nicht nach Elversberg, Ulm oder Regensburg. Egal wo der Niederländer Zeit seiner aktiven Karriere spielte – er hatte Erfolg. So auch bei seinem Heimatverein Ajax Amsterdam, wo er nach seinem Karriereende hin zurückkehrte.

Huntelaar startete im Management, sollte in der Nachwuchsentwicklung helfen. Als es bei Ajax mit dem ehemaligen Sportdirektor Sven Mislintat krachte und dieser gehen musste, übernahm der 41-Jährige weitere Aufgaben. Kurz darauf der Schock: Die Schalke-Ikone zog sich im Oktober 2023 wegen eines Burnouts zurück. Seither pausierte seine Tätigkeit bei Ajax.

Ajax zieht Schlussstrich

Jetzt meldet sich Ajax und bezüglich der Personalie. Jedoch gibt es nicht das Comeback des „Hunters“. Stattdessen verkündete Amsterdam, dass man den bis 2026 laufenden Vertrag mit ihm auflöst.

„Klaas-Jan ist ein echter Ajax-Mann“, erklärte dessen Nachfolger Alex Kroes. „Es wäre großartig, wenn er irgendwann zu unserem Verein zurückkehrt“, sagte er zudem. Aber: „Seine Gesundheit steht aber an erster Stelle. Wir danken ihm für die geleistete Arbeit und wünschen ihm Kraft und Erfolg für seine weitere Genesung.“

Aussagen, die Fragen aufwerfen, wie es dem einstigen Star-Stürmer von Ajax Amsterdam und Schalke 04 derzeit geht. Doch nach der Vertragsauflösung wirkt es nicht so, als würde er zeitnah auf die öffentliche Bühne zurückkehren.