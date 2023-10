FC Schalke 04: Karel Geraerts mit Armbinde – kurioses Detail lässt Fans rätseln

Seltsame Marotte? Vor dem Pflichtspiel-Debüt des neuen Trainers Karel Geraerts stolperten viele Fans des FC Schalke 04 über ein kurioses Detail.

Als Trainer bei Union Saint-Gilloise trug Karel Geraerts in Belgien immer eine Armbinde. Muss man sich an diesen Anblick nun auch beim FC Schalke 04 gewöhnen? DER WESTEN klärt auf, was dahintersteckt.

FC Schalke 04: Das hat es mit Geraerts‘ Armbinde auf sich

Der Kapitän trägt eine Armbinde – das ist seit Einführung der Bundesliga so und weltweit Standard. Aber der Trainer? Viele Schalke-Fans haben sich im Netz eingehend über den neuen S04-Trainer informiert. Einigen fiel dabei auf: Kareal Geraerts trug als Trainer von St. Gille bei Spielen immer eine Binde am Arm.

Hat der 41-Jährige etwa einen ungewöhnlichen Glücksbringer? Gibt es diesen seltsamen Anblick bald auch in der Schalke-Arena? Nein! Hinter dem Accessoire steckt etwas ganz anderes.

Kein Glücksbringer, sondern Pflicht

Eine alte, aber noch immer geltende Regel schreibt allen Trainern in Belgiens Profifußball eine rote Oberarm-Binde vor. Nicht nur Geraerts, sondern alle Cheftrainer der Pro League (1. Liga) und Challenger League (2. Liga) sind verpflichtet, sie bei Pflichtspielen an der Seitenlinie zu tragen.

Der Gedanke dahinter: Wie der Kapitän auf dem Platz ist auch der Trainer an der Seitenlinie der erste Ansprechpartner für die Schiedsrichter. Damit die Cheftrainer stets deutlich zu erkennen sind, müssen sie eine rote Binde tragen. Andere Mitglieder des Trainer-Staffs müssen eine gelbe Armbinde tragen.

Doch damit nicht genug: Nur, wer eine Binde trägt, darf sich vor der Bank in der Coaching-Zone aufhalten. Wer dort ohne eine solche Kennzeichnung erwischt wird, dem droht direkt eine Verwarnung.

Deshalb war der neue Trainer des FC Schalke 04 bei seinem alten Klub stehts mit Armbinde zu sehen. Ebenso wie Antwerpen-Coach Mark van Bommel, Eupen-Trainer Florian Kohfeldt und all die anderen Cheftrainer in Belgiens Top-Ligen.