FC Schalke 04: Geraerts überrascht von S04-Fans – „Habe ich verstanden“

Trainer beim FC Schalke 04 sein – das heißt immer auch: Umgehen lernen mit den hochemotionalen Fans. Bei kaum einem Klub haben die Anhänger so einen hohen Stellenwert. Nicht wenigen seiner Vorgänger wurde das zum Verhängnis.

Nach nun einigen Wochen im Amt spricht der Belgier im WAZ-Interview über seine bisherigen Erfahrungen beim FC Schalke 04. Besonders überrascht sei er von den Fans, obwohl er sich auch über sie umgehend informiert hatte. Ein Moment bleibt ihm besonders in Erinnerung.

FC Schalke 04: Geraerts spricht über S04-Fans

Es war sein Debüt – und gleich der erste heftige Rückschlag. 0:3 in Karlsruhe, eine unterirdische Leistung. Und obendrein stellten die Schalke-Fans mitten im Spiel den Support ein. Sie hatten die Faxen dicke, rollten ihre Fahnen ein und schwiegen. Dieser Moment imponierte Karel Geraerts sehr.

Im WAZ-Interview erklärt er auf die Frage, was ihn bislang am meisten überrascht habe: „Ich war wirklich gut vorbereitet. Auch wenn ich vorher schon viele unglaubliche Geschichten gehört hatte, haben mich die Fans dennoch positiv überrascht. Sie reisen wirklich überall hin und das sehr zahlreich.“

„Ihre Botschaft an uns fand ich gut“

„Als wir mein erstes Spiel in Karlsruhe verloren haben, waren sie nicht glücklich, was ich verstanden habe“, erinnert sich der S04-Trainer und verrät: „Ihre Botschaft an uns fand ich gut. Sie haben nicht gepfiffen, sie haben gesagt: Wir wollen nur sehen, dass ihr kämpft. Das ist alles.“

In den Augen der Fans ist das Einstellen des Supports eigentlich die Höchststrafe für das Team. Viel höher noch als Pfiffe für schlechte Leistungen. Karel Geraerts nahm es anders wahr. Und er versteht die Reaktion. „Das verlange ich auch von den Spielern: Sie sollen auf jeden Fall bis zur letzten Sekunde kämpfen.“

Alle Aussagen von Geraerts im großen WAZ-Interview findest du hier.