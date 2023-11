FC Schalke 04: Irres Gerücht um Raul! S04-Fans werden kalkweiß

Bis heute schwärmen alle auf Schalke von Raul. Und schrecklich gerne würden sie ihn beim S04 auf der Trainerbank sehen. Mehrfach wurde er bereits gefragt, sagte immer ab. Jetzt könnte es zum Deutschland-Wechsel kommen. Aber nicht nach Gelsenkirchen!

Ein irres Gerücht bringt die Legende des FC Schalke 04 mit Union Berlin in Verbindung. Offenbar gilt Raul als möglicher Kandidat auf die Nachfolge von Urs Fischer. Raul in Deutschland, aber nicht bei Königsblau? Für die Knappen wäre das fast so schmerzhaft wie der nächste Abstieg.

FC Schalke 04: Gerücht um Raul

Wer soll neuer Schalke-Trainer werden? Diese Frage musste man sich am Berger Feld in den letzten Jahren oft fragen. Viel zu oft. Der Traum der Fans war immer der gleiche. Raul Gonzalez Blanco, die Legende von Real Madrid, die von 2010 bis 2012 die Schuhe für Schalke schnürte, ist die Wunschlösung aller Knappen.

Es ist ein offenes Geheimnis, dass die Bosse mehrfach bei ihm anfragten. Immer gab es einen Korb des Trainers von Real Madrid B. Nun könnte ein Wechsel nach Deutschland bevorstehen – aber nicht zum FC Schalke 04! Im Umfeld von Union Berlin, so berichtet die „Bild“, fiel sein Name bei der Suche nach einem Fischer-Nachfolger.

Holt Union Raul als Fischer-Nachfolger?

Als heißester Kandidat gelte derzeit Ex-Hoffenheim-Coach Alfred Schreuder. Doch auch über Raul werde getuschelt. Sicher ist: Nicht nur finanziell, sondern auch sportlich ist Union derzeit ein viel attraktiveres Ziel für die erste Profi-Station als Schalke. Die „Eisernen“ stecken als Tabellenletzter zwar in der Krise, spielen aber Champions League und haben unbestritten Potenzial für einen Durchmarsch zurück nach oben.

Beim FC Schalke 04 werden dagegen seit vielen Jahren ganz kleine Brötchen gebacken. Und durch die sportliche Achterbahnfahrt und das Dauer-Chaos macht sich der Revierklub nicht gerade zum Traumziel eines Raul – alle Sympathien zum Trotz.