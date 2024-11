Schalke – Kaiserslautern: DFB-Entscheidung offiziell! Horror-Erinnerungen werden wach

Das nächste Duell der Traditionsvereine! Der FC Schalke 04 empfängt am Freitagabend in der 2. Bundesliga den 1. FC Kaiserslautern. Mit dem FCK kommt ein Gegner in Topform, aber auch Königsblau zeigte sich in den vergangenen Spielen wieder etwas verstärkt.

Wenn da nicht die Schiedsrichteransetzung wäre, die dem FC Schalke 04 wohl nicht so sehr gefallen wird. Denn es kommen böse Erinnerungen an das letzte Aufeinandertreffen mit dem 1. FC Kaiserslautern hoch.

Schalke – Kaiserslautern: Schiri-Ansetzung für S04 ein Horror

Seit mittlerweile drei Spielen ist Schalke in der 2. Liga ungeschlagen. Eine solche Serie überhaupt zu erwähnen, zeigt schon die katastrophale Saison, die der Revierklub mal wieder erlebt. Dennoch herrscht bei den Knappen große Erleichterung nach dem 2:2-Unentschieden gegen den Hamburger SV. Nun soll gegen Kaiserslautern am Freitag (29. November, 18.30 Uhr) ein Sieg folgen.

Doch einfach wird es ganz und gar nicht. Der FCK ist einer bestechenden Form und holte in den vergangenen fünf Zweitliga-Duellen elf Punkte. Dabei wurden sogar Fortuna Düsseldorf (4:3) und der SC Paderborn (3:0) überraschend besiegt. Bei einem Erfolg gegen S04 würde Kaiserslautern sogar auf einen Aufstiegsplatz springen.

Für dieses besondere Spiel zweier Traditionsvereine hat der Deutsche Fußball-Bund (DFB) nun auch die Schiedsrichter verkündet. Robin Braun wird die Partie der Königsblauen gegen die Roten Teufel leiten. Vielen Fans wird er ein Begriff sein. Denn er pfiff bereits das Duell zwischen den beiden Klubs zu Jahresbeginn. Die Schalker werden sich ungern erinnern.

DFB-Entscheidung offiziell

Am 19. Spieltag der vergangenen Zweitliga-Saison war Schalke zu Gast in Kaiserslautern. Dabei kam es zu einem Wiedersehen mit Ex-S04-Trainer Dimitrios Grammozis, der kurz zuvor beim FCK übernommen hatte. Zu dem Zeitpunkt waren beide Mannschaften in einer Krise und wollten aus der unteren Tabellenhälfte raus. Für Königsblau gab es dann eine ordentliche Abreibung.

Grammozis und der FCK schickten Schalke mit einem 4:1-Sieg nach Gelsenkirchen zurück. Dabei zeigten die Knappen – wie so häufig – eine miserable Vorstellung. Übrigens: Schiedsrichter Braun leitete die Partie souverän und ohne Fehler. Nun darf er erneut das Spiel der beiden Verein leiten – dieses Mal aber in der Veltins-Arena. Ob sich Schalke dieses Mal besser präsentieren wird als noch zu Beginn des Jahres?