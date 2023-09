FC Schalke 04: Ex-S04-Star wechselt in die Wüste – und erntet heftige Kritik! „Spielt nur für Geld“

Unzählige Fußball-Profis sind in diesem Sommer bereits dem Duft des Blutgeldes nach Saudi-Arabien gefolgt. Jetzt geht auch ein Ex-Star des FC Schalke 04 in die Wüste.

Julian Draxler, der vom Knappenschmiede-Juwel zum Fanliebling wurde, steckt bei Paris Saint-Germain in einer Sackgasse. Nun hat er eine Zukunftsentscheidung gefällt. In Kürze soll der Wechsel nach Katar zu Al-Ahli bekanntgegeben werden. Den Fans des FC Schalke 04 gefällt das selbstverständlich gar nicht.

FC Schalke 04: Draxler geht in die Wüste

Mit 17 debütierte er beim S04, dribbelte sich blitzschnell in die Herzen der Fans und auf den Radar großer Klubs. Sein Abgang 2015 traf die Schalker ins Herz. Über den VfL Wolfsburg ging es zum Weltklub Paris Saint-Germain. Dort spielte er in den letzten Jahren nur noch eine Nebenrolle – und steckt nun endgültig in der Sackgasse.

+++ Einst ein großes Schalke-Talent mit Sané, Kehrer und Co. – jetzt kickt er in der Kreisliga +++

Letztes Jahr verlieh PSG ihn an Benfica Lissabon. Verletzungsbedingt lief die Leihe nicht wie geplant. Zurück in Frankreich hat Draxler beim Scheichklub nun keine Zukunft mehr. In den ersten vier Ligaspielen stand der Gladbecker nicht einmal im Kader. Ein Abgang wird schon länger angepeilt, Optionen wie Crystal Palace hatten sich jedoch zerschlagen.

S04-Fans üben Kritik: „Spielt nur für Geld“

Kurz bevor das letzte Transferfenster schließt, steht nun doch noch der Wechsel bevor. Julian Draxler, das berichtet die französische „L’Equipe“, ist sich mit dem katarischen Klub Al-Ahli einig, PSG ebenfalls. 10 bis 15 Millionen Euro soll die Ablöse für den 29-jährigen (Ex-)Nationalspieler betragen.

Der Wüsten-Wechsel sorgt bei den Fans des FC Schalke 04 nicht gerade für Luftsprünge. Die Reaktionen der königsblauen Anhängerschaft schwanken zwischen Unverständnis, Kritik und Gleichgültigkeit. Viele Fans erheben den Vorwurf, der Weltmeister sei schon immer nur dem Ruf des Geldes gefolgt. Der Transfer nach Katar im besten Fußballer-Alter ist Wasser auf ihre Mühlen.

„Was viele nicht wissen: schon als Kind hat Julian Draxler in Al Ahli SC Bettwäsche geschlafen.“

„Es ist nicht übertrieben zu sagen, dass Julian Draxler das Talent hatte, ein ganz Großer zu werden. Leider muss man an dieser Stelle sagen, dass er dem überhaupt nicht gerecht geworden ist. Falsches Management, falsche Prioritäten, fehlender Ehrgeiz? Wirklich schade.“

„Seine Zeit bei Schalke war echt stark, danach Jahr für Jahr immer schlechter.“

„So traurig.“

„Spielt halt nur für Geld und ihm ist seine Entwicklung völlig egal. Sagt leider viel über ihn als Menschen aus, dass er jetzt nach Katar wechselt.“

„Deutscher Neymar“

Top-News:

Die Chancen von Julian Draxler auf eine Teilnahme an der Heim-EM im nächsten Sommer dürften durch diesen Transfer nicht gerade steigen. Stammkraft in Katar ist zwar besser als Bankplatz in Paris – dennoch darf bezweifelt werden, dass Hansi Flick sich durch gute Leistungen in einer Ananas-Liga begeistern lässt.