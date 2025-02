FC Schalke 04: Fan-Invasion! Königsblauer Wahnsinn bahnt sich an

Spielt der FC Schalke 04, ist eins sicher: Eine Schar von S04-Fans ist dabei. Die heimische Arena ist fast immer ausverkauft – und auch auswärts ist Königsblau in Stadt und Stadion nicht zu übersehen und überhören.

Nun aber könnte eine wahre Invasion bevorstehen. Die Fans des FC Schalke 04 sind auf dem besten Weg, das Auswärtsspiel bei Hertha BSC (8. März) zum Heimspiel zu machen. In Berlin wird man bereits nervös – und spricht von utopischen Gästefan-Rekorden.

FC Schalke 04: Fan-Invasion in Berlin bahnt sich an

Das Olympiastadion Berlin ist für jeden Auswärtsfahrer ein besonders attraktives Ziel. Eine spannende Stadt, ein riesiges und schönes Stadion und auch der Kampf um Eintrittskarten gestaltet sich dort entspannter. Auch Schalke – der amtierende Auswärtsfahrer-Meister (7.000 im Schnitt) – wird trotz der großen Distanz (500 Kilometer) stets von besonders vielen Fans in die Hauptstadt begleitet. Diesmal aber könnte es den Rahmen sprengen.

Erstmals seit acht Jahren (!) spielt Schalke wieder vor Zuschauern an einem Samstag bei Hertha BSC. Beim letzten Mal wurde man am Saisonende Vize-Meister und zog in die Champions League ein. Seither folgen nur Freitags- oder Sonntagspartien und ein Samstags-Spiel vor pandemiebedingt leeren Rängen.

Über 20.000 Schalker erwartet

Entsprechend groß ist die Vorfreude bei vielen S04-Anhängern. Und die sorgt in Berlin bereits für Schweißausbrüche. Selbst die Herthaner, die solche Invasionen bereits kennen, schauen nervös auf das, was sie am 8. März (13 Uhr) erwartet. Ein Hertha-Podcaster fabuliert bereits von 40.000 Schalkern (hier mehr) – vielleicht ein Regal zu hoch gegriffen. Dennoch deutet sich an, dass Königsblau das „Oly“ erobern wird.

7.500 Fans passen bereits in den offiziellen Gästebereich. Am Mittwoch (26. Februar) begann beim BSC der freie Vorverkauf. Innerhalb einer Stunde waren tausende Karten für die benachbarten Blöcke verkauft. Weitere zwei Stunden später war auf der Marathontor-Seite des Stadions praktisch nichts mehr zu bekommen. Schon das deutet bereits auf mehr als 15.000 mitreisende S04-Fans hin. Hinzu kommen wohl noch viele weitere in den neutraleren und teureren Bereichen auf Haupt- und Gegentribüne.

Allein letztes Jahr waren fast 20.000 Fans des FC Schalke 04 in Berlin. Diesmal könnten es noch mehr werden. Für den deutschen Rekord aber müssen sich die Knappen richtig strecken. Dynamo Dresden war 2019 zum Pokalspiel bei Hertha BSC mit völlig irren 35.000 Schwarzgelben.