FC Schalke 04: Demütigung für Henning Matriciani! S04-Leihgabe erlebt Albtraum

Beim FC Schalke 04 erlebte er ein Märchen. Der Profi-Traum war schon geplatzt, da wurde er zum Bundesliga-Spieler und Fanliebling. Doch dauerhaft konnte sich Henning Matriciani nicht etablieren und ging im Sommer auf Leihbasis in die 3. Liga.

Der Start bei Waldhof Mannheim: Ein Albtraum. In der 3. Liga Tabellenletzter, kassierte der SVW nun auch noch eine komplette Demütigung. Trotz Bestbesetzung einschließlich Schalke-Leihgabe Matriciani flog man im Landespokal gegen einen Siebtligisten raus.

FC Schalke 04: Peinlich-Aus für Matriciani im Landespokal

Vier Spiele, nur ein Punkt, Schlusslicht – der Start in Mannheim ging Mannheim und Matriciani gründlich daneben. Nun folgte der nächste Tiefpunkt. In Bestbesetzung reiste man am Freitagabend im Viertelfinale des Landespokals Baden nach Gommersdorf. Gegen den VfR, Landesligist, sollte Selbstvertrauen getankt und sich der Liga-Frust von der Seele geschossen werden.

+++ FC Schalke 04: Krasse VAR-Panne gegen Köln? DFB reagiert +++

Auch Henning Matriciani spielte von Beginn an und 90 Minuten durch. Wie alle anderen Mannheimer erlebte er einen rabenschwarzen Abend. 56 extrem dürftige Minuten waren gespielt, als der krasse Außenseiter in Führung ging. Auch Matriciani hatte daran seinen Anteil. Die Leihgabe des FC Schalke 04 irrte nach einer abgefälschten Hereingabe durch den Strafraum und verlor Torschütze Jan Reuther aus den Augen.

Weitere aktuelle Nachrichten:

Noch schlimmer: Auch in der verbleibenden halben Stunde bekam Waldhof die Partie nicht mehr umgebogen. Aus im Viertelfinale gegen einen Verein aus dem Odenwald, der vier (!) Ligen tiefer spielt. Was für eine Blamage. Für Matriciani und seine Teamkollegen ein neuer Tiefpunkt, der erst einmal abgeschüttelt werden muss. Schon jetzt, so früh in der Saison, zittern die ersten Fans vor Abstiegsangst.