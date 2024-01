FC Schalke 04: Neuer Hauptsponsor? S04-Boss Tillmann zieht bitteres Fazit – „Ist nicht einfach“

Der FC Schalke 04 und sein Hauptsponsor. Keine einfache Geschichte. Nach vielen Jahren mit verlässlichen Partnern muss Königsblau heute kämpfen – und kassierte zuletzt bittere Pleiten.

Bei der wichtigsten Einnahme-Quelle wurden beim FC Schalke 04 gravierende Fehler gemacht. Unter dem neuen Boss soll das anders werden. Doch auch Matthias Tillmann sieht Probleme – und spricht sie offen an.

Veltins, Victoria, Gazprom. Über viele Jahre konnte sich Schalke auf einen Hauptsponsor verlassen. Diese Zeiten sind vorbei. Mit dem sportlichen Crash bei finanziell schwieriger Lage wurde auch die Suche nach einem Trikotsponsor zur Farce. Bernd Schröder stolperte über die Hauptsponsor-Suche, musste deshalb sogar seinen Hut nehmen. Massive Einnahmen-Ausfälle waren die Folge – und die Zukunft ist unsicher.

Derzeit steht wieder Veltins auf der Spieler-Brust. Aber nur, weil der Bier-Sponsor kurzfristig einsprang, als alle Stricke rissen. Erneut ging dem S04 dadurch wichtiges Geld durch die Lappen. Und zur nächsten Saison muss dringend ein neuer Hauptsponsor her. Dafür ist nun der neue CEO zuständig. Doch auch Matthias Tillmann zieht ein bitteres erstes Fazit.

Tillmann: „Situation ist nicht einfach“

„Aktuell, schaut man sich die wirtschaftliche Situation an, ist es nicht einfach. Der Gesamtmarkt ist schwierig, das ist nicht spezifisch für Schalke 04“, stellt er klar. Gleich als einen seiner ersten Schritte engagierte er deshalb einen externen Dienstleister, der bei der Suche hilft. „Wir haben im Sommer gesehen, was passiert, wenn man zu spät dran ist und sich auf ein, zwei Sachen fokussiert, die dann nicht passieren. Dann kommt man in eine Situation, die man nicht möchte.“

Vorausschauend, so erklärt er, wurde das Thema diesmal früher und mit Hilfe angegangen. „Um das Risiko zu minimieren“, erklärt Tillmann und wird dann positiver: „Ich bin optimistisch, dass wir das bis zum Sommer regeln werden.“