FC Schalke 04: Konkurrent verkündet Hammer – S04-Fans haben es geschafft

Wenn der FC Schalke 04 auswärts spielt, packen tausende Knappen-Fans ihre Taschen. In guten wie in schlechten Zeiten reisen sie ihrem Klub hinterher. Egal wohin. Aber besonders gerne nach Hannover.

Das Gastspiel in Niedersachsen ist stets ein beliebtes Ziel für Auswärtsfans. Auch dieses Jahr, wie es scheint. Kaum hatte der freie Vorverkauf für die Partie Hannover 96 – FC Schalke 04 begonnen, vermeldete der Gastgeber: ausverkauft!

FC Schalke 04: Fans fluten Hannover – schon wieder

Ausverkauftes Haus, das gibt es im Niedersachsenstadion nicht allzu oft. Mit einem Fassungsvermögen von 49.000 Zuschauern ist es für die meisten Zweitliga-Spiele von „96“ zu groß. Nicht aber, wenn Schalke kommt. Wie schon letztes Jahr werden die Knappen in Hannover vor ausverkaufter Hütte spielen.

+++ FC Schalke 04: Krise dehnt sich aus – jetzt hat es auch SIE erwischt +++

Und wieder dürften die S04-Fans daran einen gehörigen Anteil haben. Der exklusive Vorverkauf für Mitglieder und Dauerkarten-Inhaber von Hannover machte das Stadion nämlich nicht ansatzweise voll. Als nun aber der Freie Vorverkauf begann, ging alles ganz schnell. Keine 24 Stunden später vermeldete Hannover 96, dass alle Tickets für das Spiel vergriffen sind.

Wieder über 10.000 Schalker in Hannover?

Schon bei den letzten beiden Gastspielen in Hannover waren mehr als 10.000 Fans des FC Schalke 04 ins Niedersachsenstadion gepilgert, hatten aus dem Auswärts- ein Heimspiel gemacht. So scheint es auch dieses Jahr zu laufen. Anpfiff ist am Samstag, den 19. Oktober um 13 Uhr.

Mehr aktuelle Nachrichten:

Das schafften in den letzten Jahren übrigens auch immer die Fans des Hamburger SV. Auch das 96-Heimspiel gegen den HSV am 3. Spieltag fand ohne freie Sitzschale statt. Hannover besiegte den chronischen Aufstiegsfavoriten 1:0. Das soll dem FC Schalke 04 nicht passieren.