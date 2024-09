FC Schalke 04: Krise dehnt sich aus – jetzt hat es auch SIE erwischt

Fünf Spiele, vier Punkte, auch in Karlsruhe eine verdiente Niederlage – der FC Schalke 04 ist noch überhaupt nicht in der Spur. Die Unruhe wächst. Und die Sorge nach einer weiteren Albtraum-Saison wie der letzten.

Und die Seuche scheint ansteckend zu sein. Nach einem starken Saisonstart in der Spitzengruppe steckt auch die U23 des FC Schalke 04 plötzlich tief in der Krise. Am Tag nach der Profi-Pleite beim KSC verlor sie beim 0:1 gegen Gladbachs Reserve das vierte Spiel in Folge und wird in der Tabelle brutal durchgereicht.

FC Schalke 04: Auch „Amateure“ rutschen in die Krise

Viktoria Köln, Dortmund II, Essen, Münster, Aachen – in den letzten Jahren hat sich ein Topteam nach dem anderen in die 3. Liga verabschiedet. Die Zeiten, in denen die halbe Regionalliga West aus einstigen Bundesliga-Klubs bestand, ist erstmal vorbei. Angesichts der schwindenden „Giganten“ dürfen nun andere Teams auf den einzigen Aufstiegsplatz schielen. Auch der ein oder andere S04-Fan könnte nach den ersten Spielen der seit jeher unberechenbaren vierten Liga auf Schalke als Überraschungsteam gehofft haben.

Der Saisonstart lief super. Nach sieben Punkten aus den ersten drei Partien mischte das Team aus der Knappenschmiede ganz oben mit. Doch dann kam der schwere Bruch. Vier weitere Spiele sind inzwischen gespielt, kein einziger Punkt kam mehr dazu. Dafür aber zwölf Gegentore. Der Anschluss an die Spitzengruppe ist abgerissen, stattdessen stehen Schalkes Amateure jetzt nur noch knapp über dem Strich.

Vierte Pleite in Folge

Nach einem 1:3 gegen einen bis dahin punktlosen 1. FC Bocholt und zwei schallenden Ohrfeigen gegen den 1. FC Düren (1:4) und Köln II (0:4) gab es nun im heimischen Parkstadion ein 0:1 gegen die Reserve von Borussia Mönchengladbach. Und dann erzielte mit Lion Schweers auch noch ein gebürtiger Dortmunder das Tor des Tages.

Wie die Profis stecken auch die Amateure in der Krise. Immerhin: Trainer Jakob Fimpel sah nach eigenen Aussagen eine deutliche Leistungssteigerung im Vergleich zu den vorherigen drei Niederlagen. Mit Blick auf das folgende Programm könnte es dennoch bitter werden. Die U23 des FC Schalke 04 muss nun zum Wuppertaler SV (Freitag, 19.30 Uhr), dann kommt der MSV Duisburg (28. September), bevor man zum sensationell gestarteten Regionalliga-Rückkehrer Sportfreunde Lotte (Platz 2, 5. Oktober) reist.