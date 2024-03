FC Schalke 04: Hannover jubelt über seltenen Anblick – stecken in Wahrheit die S04-Fans dahinter?

Gibt es die nächste Invasion? Das Auswärtsspiel des FC Schalke 04 (hier mehr zu den Knappen lesen) bei Hannover 96 ist zwar noch einige Wochen hin. Doch schon jetzt haben die Niedersachsen verkündet: Das Stadion ist ausverkauft.

Eine Nachricht, die aufhorchen lässt. Denn es liegt durchaus im Bereich des möglichen, dass dahinter einmal mehr die Fans des FC Schalke 04 stecken. Haben sie sich mit weitaus mehr Tickets eingedeckt, als der Verein regulär bekommen hat?

FC Schalke 04: Hannover macht es offiziell

Erst am 7. April gastieren die Knappen in der Landeshauptstadt Niedersachsens. Schon jetzt ist klar: Das Spiel wird vor 49.000 Zuschauern in der „Heinz von Heiden“-Arena stattfinden. Das verkündeten die 96er auf ihrer Website. „Wir freuen uns auf Eure Unterstützung“, freut sich der Verein. Nur: Wie viel Anteil haben daran wirklich die 96-Fans?

Die Ausverkauf-Nachricht hat beim Zweitligisten durchaus Seltenheit. Ein Blick auf die Statistik dieser Saison zeigt: Nur einmal war das Stadion komplett voll. Das war beim Heimspiel gegen den Hamburger SV am 4. Spieltag der Fall. Seitdem gab es kein Spiel vor Maximalkulisse.

Was planen die S04-Fans?

Ruft der Gegner FC Schalke 04 bei zahlreichen Hannover-Fans also plötzlich das Bedürfnis hervor, doch mal wieder ins Stadion zu gehen? Das dürfte wohl nur die halbe Wahrheit sein. Denn gerade die S04-Anhänger sind dafür bekannt, Gastauftritte gerne mal in Heimspiele zu verwandeln.

Und tatsächlich: Im freien Vorverkauf waren besonders die Bereiche rund um den Gästeblock auffällig schnell ausverkauft. Dort, wo beispielsweise im Vorverkauf gegen Tabellenführer St. Pauli noch zahlreiche Tickets verfügbar sind, waren sie für das S04-Duell schnell vergriffen.

Auf „X“ beispielsweise finden sich zahlreiche Aufrufe von Schalke-Fans, dass man sich doch mit Karten eindecken sollte. Und einige Anhänger sind dem auch nachgekommen. Es ist also zu vermuten, dass viel königsblau in Hannover zu sehen sein wird.

FC Schalke 04: Legendäre Momente

Schalke und die „Fan-Invasionen“ – das wurde in den vergangenen Jahren populär. Immer wieder schlugen die Knappen-Fans zahlreich in Gäste-Stadien auf. Egal ob mit 10.000 Mann in Hoffenheim oder einst in Sandhausen beim Last-Minute-Sieg um den Aufstieg. Diese Momente haben sich ins Gedächtnis jedes Fans gebrannt.