FC Schalke 04 atmet auf – wichtige Nachricht sorgt für Erleichterung

In völlig neuer Rolle hat Ron Schallenberg in dieser Saison seine Stärke beim FC Schalke 04 gefunden, ist zu einer tragenden Säule geworden. Entsprechend schwer wog der Ausfall des Defensivspielers, der in den letzten beiden Partien nicht mitwirken konnte.

Nun folgt die gute Nachricht: Ron Schallenberg ist zurück im Training. Ob er allerdings schon für das anstehende Heimspiel des FC Schalke 04 gegen Hannover 96 wieder fit ist, ist unklar. Es wird ein Wettlauf gegen die Zeit.

FC Schalke 04: Ron Schallenberg ist zurück

Nirgendwo wurde auf Schalke in den letzten Jahren so verzweifelt herumexperimentiert wie in der Innenverteidigung. Trotz zahlreicher Optionen erwies sich kein einziges Duo als zweitligatauglich. Um die Gegentor-Flut einzudämmen, wagte Kees van Wonderen einen Versuch: Er stellte den defensiven Mittelfeldmann Schallenberg an die Seite des vielkritisierten Routiniers Marcin Kaminski. Und siehe da: Es funktioniert!

Das Duo ist seit KvWs Amtsantritt gesetzt. Nun aber wurde es gesprengt. Mit einer Wadenverletzung (hier mehr) fiel Ron Schallenberg gegen Preußen Münster (1:0) und Hertha BSC (2:1) aus. Unter Fans gab es gar schlimme Befürchtungen, der 26-Jährige könnte noch länger ausfallen. Nun folgt die Erleichterung.

Kommt Hannover noch zu früh?

Nach nur zwei Wochen Pause steht Schallenberg wieder auf dem Trainingsplatz. Am Dienstag (11. März) absolvierte er erstmals wieder Teile des Mannschaftstrainings. Das lief gut, die Intensität dürfte in den folgenden Tagen weiter gesteigert werden.

Kann Kees van Wonderen gegen Hannover 96 (Freitag, 18.30 Uhr) wieder auf sein eingespieltes Abwehrduo setzen? Das ist weiter fraglich, denn noch ist unklar, ob Ron Schallenberg bis dahin wieder fit genug ist, um dem FC Schalke 04 zu helfen. Zu viel Risiko will man angesichts der aktuell entspannten tabellarischen Lage sicher nicht gehen.