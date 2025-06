Schnappt der FC Schalke 04 jetzt zu? Profi macht Abschied offiziell

Frank Baumann wurde am Sonntagvormittag (1. Juni) auf Schalke in einer Pressekonferenz offiziell vorgestellt. Schnell wurde deutlich: Der FC Schalke 04 möchte in der kommenden Saison neu angreifen.

Aus den Worten von Baumann ging klar hervor, dass der Verein hierfür neue Gesichter und frische Impulse vom Transfermarkt benötigt. Das Ziel: dominanter und erfolgreicher Fußball. Dafür braucht es vor allem eines: neue Spieler.

FC Schalke 04: Neuzugang im Anflug?

Ein mögliches Transferziel von S04 hat sich bereits offiziell von seinem aktuellen Verein, dem SSV Ulm, verabschiedet. Philipp Strompf schrieb auf seinem Instagram-Account emotional: „Nach eineinhalb intensiven und unvergesslichen Jahren ist für mich die Zeit gekommen, den SSV Ulm zu verlassen.“

Der Innenverteidiger wechselte im Dezember 2023 von Eintracht Braunschweig nach Ulm und entwickelte sich dort schnell zu einem Leistungsträger. Insgesamt absolvierte der 27-Jährige 45 Pflichtspiele für die Spatzen, davon 28 Einsätze in der abgelaufenen Zweitligasaison, in der er zwei Tore erzielte. Im Januar kam es erst zu einer Verlängerung bis zum 30. Juni 2026, doch nun verlässt Strompf den Verein.

S04 gilt als Favorit

Als neues Ziel des Verteidigers soll ein Wechsel zu einem stabilen Zweitligisten anstehen. Dabei steht der FC Schalke 04 ganz oben auf seiner Liste. Auch der 1. FC Nürnberg und der 1. FC Kaiserslautern sollen interessiert sein. Spannend hierbei: In der Pressekonferenz seiner Vorstellung kündigte Baumann Verstärkungen in der Verteidigung als erste Maßnahme an.

Trotz seiner bevorstehenden neuen Aufgabe blickte Strompf noch einmal auf seine Zeit in Ulm zurück: „Mit Stolz kann ich sagen, dass ich in jeder Minute, die ich dieses Trikot tragen durfte, alles für diesen Verein und Euch gegeben habe. Ulm wurde für mich zu mehr als nur einem Club. Es wurde ein Zuhause.“ Ob Strompf in der kommenden Saison mit seiner Zweikampfstärke und spielerischen Intelligenz die Abwehr des FC Schalke 04 verstärken wird, bleibt abzuwarten.