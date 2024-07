Schock für Schalke-Fanliebling! Ex-Star verliert plötzlich seinen Job

Beim FC Schalke 04 wird er bis heute gefeiert. Doch in der Türkei sieht das anders aus. Hamit Altintop ist seinen Job los. Trotz der starken EM 2024 musste er seinen Platz im türkischen Fußballverband räumen.

Nach fünf Jahren als Sportvorstand wurde er bei Neuwahlen des TFF seines Amtes enthoben. Zusammen mit Präsident Mehmet Büyükeksi muss der Ex-Star des FC Schalke 04 gehen.

Ex-Schalke-Star verliert Posten

160 Mal spielte er für Schalke – so oft wie für keinen anderen Klub. Nach seiner aktiven Karriere ging Altintop in das Land seiner Wurzeln und übernahm dort ein hohes Amt. Im türkischen Fußball-Verband wurde er Sport-Vorstand. Die Geschickte der Nationalmannschaft lagen damit auch in seiner Hand.

Mit dem Viertelfinale bei der EM 2024 feierte die Türkei erstmals seit vielen Jahren wieder ein sensationelles Erlebnis. Nach dem Sieg über Geheimfavorit Österreich war am Bosporus regelrechte Ekstase ausgebrochen. Erst gegen die Niederlande war Schluss. Ganz knapp.

Hamit Altintop nicht mehr türkischer Sport-Vorstand

Kurz nach dem Turnier standen nun Neuwahlen im Fußball-Verband an. Präsident Mehmet Büyükeksi hoffte, durch das positive EM-Abschneiden wiedergewählt zu werden. Vergeblich. Mit fünf Stimmen Vorsprung holte Herausforderer Ibrahim Haciosmanoglu den Wahlsieg. Das Aus für den bisherigen Präsidenten – und damit auch für Hamit Altintop.

Der Ex-Schalke-Star muss seinen Posten als Sport-Vorstand ebenfalls räumen. Mehrfach war er mit Forderungen nach strukturellen Veränderungen im Verband und im gesamten türkischen Fußball angeeckt. Nun ist er seinen Job los. Das erste Amt, das er seit seinem Karriereende 2018 bekleidet hat – und wird vermutlich auch nicht mehr die Nationalmannschaft betreuen dürfen.