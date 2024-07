Ex-Schalke-Star kündigt Karriereende an – und geht einen drastischen Schritt

Knapp 100 Bundesliga-Partien in Deutschland, beeindruckende Saisons in der ersten und zweiten Liga, Publikumsliebling, wo auch immer er unter Vertrags stand: Guido Burgstaller hat in seiner bisherigen Karriere sämtliche Höhen und Tiefen miterlebt.

Seit zwei Jahren spielt der Stürmer wieder in seiner Heimat bei Rapid Wien. Die Saison 2024/25 wird jedoch seine letzte werden. Wie der Ex-Schalker nun selbst ankündigte, ist nach der anstehenden Saison Schluss.

Ex-Schalke-Profi geht ins letzte Karrierejahr

Für Königsblau stand er 119 Mal auf dem Platz. Er lief mit Schalke unter anderem im Champions-League-Achtelfinale auf und gehörte stets zu den beliebtesten Spielern. Über St. Pauli ging es schließlich zu Rapid. In der vergangenen Saison kam er auf 15 Torbeteiligungen in 27 Partien. Zudem war er Kapitän der Mannschaft.

Auf Instagram hat sich der 35-Jährige nun jedoch zu seiner Zukunft geäußert. Dabei machte er klar: Im Sommer 2025 ist Schluss. „Ich habe mir viele Gedanken über mein letztes Karrierejahr gemacht. Dabei bin ich zu dem Entschluss gekommen, dass ich die Kapitänsbinde gerne abgeben würde“, so der Ex-S04-Star.

„Ich habe mir die Entscheidung nicht einfach gemacht, weil ich jede einzelne Minute auf und abseits des Platzes als Rapid-Kapitän genossen und geliebt habe. Jetzt ist aber der richtige Zeitpunkt gekommen, dass diese Ehre jemand anderem erteilt wird und ich mit meiner Erfahrung unserem neuen Kapitän mit Rat und Tat zur Seite stehen und unterstützen kann“, ergänzte er auf seinem Social-Media-Kanal.

Burgstaller mit letztem Tanz in Österreich

Einen Nachfolger für das Kapitänsamt bei Rapid gibt es noch nicht. Fakt ist. Burgstaller wird ab sofort kürzertreten. In der vergangenen Saison war er noch unangefochtener Stammspieler. In der kommenden Spielzeit wird der Ex-Schalke-Profi wohl weiterhin zum Kern des Teams gehören, doch möglicherweise auch immer wieder von der Bank kommen.

Ganze drei Jahre stand der Stürmer für Schalke auf dem Platz. 2017 kam er für anderthalb Millionen Euro vom 1. FC Nürnberg. 2020 zog es ihn dann weiter nach Hamburg. Wien wird nun seine letzte Station.