FC Schalke 04: Ex-S04-Star vor Karriere-Hammer! Jetzt steht ihm ein großer Sprung bevor

Schon als Spieler war er ein Star, jetzt macht eine Legende des FC Schalke 04 auch nach der Karriere Karriere. Beim FC Bayern steht er vor der nächsten großen Beförderung. Halil Altintop wird beim FC Schalke 04 noch immer verehrt. Seit er seine Schuhe an den Nagel gehängt hat, geht die erfolgreiche Laufbahn aber beim deutschen Rekordmeister weiter.

Nun steht der nächste Sprung bevor. Am Donnerstag (8. Dezember) hatte der S04 gleich doppelt Grund zu gratulieren. Zwei Legenden sind runde 40 geworden – die Brüder Hamit und Halil Altintop genießen in Gelsenkirchen noch immer großes Ansehen. Als Spieler legte Hamit die beeindruckendere Karriere hin, als Funktionär steht Halil ihm nun in Nichts nach.

FC Schalke 04: Halil Altintop vor Bayern-Beförderung

Während Hamit als Sportvorstand die Geschicke der türkischen Nationalelf lenkt, geht sein zwölf Minuten jüngerer Bruder seinen Weg bei Bayern München. Hier bahnt sich jetzt ein großer Schritt an. Offenbar wird Altintop der neue Leiter der Nachwuchsabteilung beim Rekordmeister. Das berichtet der „Kicker“.

Holger Seitz, der den Posten bislang innehatte, wird Martin Demichelis als Trainer der U23 beerben. Den freigewordenen Platz an der Spitze des NLZ soll Altintop bekommen. Der ist derzeit als Talente-Manager bereits für die größten Bayern-Juwele zuständig, war vorher schon Trainer von U16 und U17.

Altintop soll NLZ-Leiter werden

Von 2006 bis 2010 hatte Halil Altintop für den FC Schalke 04 gespielt. Es war eine der erfolgreichsten Epochen der jüngeren königsblauen Geschichte. Champions League, Vizemeisterschaft – die Erfolge dieser Phase war eng mit dem Namen Altintop verbunden.

Später ging er zu Eintracht Frankfurt, spielte in der Türkei und Tschechien, bevor er seine Karriere beim 1. FC Kaiserslautern beendete, wo sie einst Fahrt aufnahm.