Ex-Schalke-Star am Boden zerstört – großer Traum in letzter Sekunde geplatzt

Der große Traum von Ex-Schalke-Star Haji Wright ist auf dramatische Art und Weise geplatzt. Der 26-jährige Angreifer ist nach großem Kampf gegen Manchester United im Halbfinale des FA Cups gescheitert.

Außenseiter Coventry City hatte Manchester United am Rande der Niederlage, stand kurz vor dem Einzug ins Finale. Erst im Elfmeterschießen fiel dann die bittere Entscheidung. Ex-Schalke-Star Haji Wright muss damit seinen großen Traum begraben.

Ex-Schalker Wright scheitert nach irrer Aufholjagd

Coventry City war die Überraschung des FA Cups in England. Mit einem 3:2-Sieg gegen Wolverhampton zog der Zweitligist ins Halbfinale ein. Erst in der zehnten Minute der Nachspielzeit hatte Wright den Siegtreffer erzielt, nach dem nur wenige Minuten zuvor seinem Teamkollegen Ellis Simms der Ausgleich gelang (Hier mehr!).

Im Halbfinale wartete nun an diesem Sonntag (21. April) das große Manchester United. Zunächst sah alles nach einer klaren Sache aus. Durch die Treffer von Scott McTominay (23.), Harry Maguire (45.+1) und Bruno Fernandes (58.) führten die „Red Devils“ mit 3:0. Dann folgte die große Aufholjagd.

Erst traf Simms (71.), dann Callum O’Hare (79.) Schließlich war es dann wieder Wright, der Coventry City mit seinem Elfmeter-Tor in der Nachspielzeit in die Verlängerung rettete. Beinahe hätte Coventry in der Verlängerung alles klargemacht, doch den Treffer von Victor Torp in der Nachspielzeit kassierte der VAR wieder ein.

Entscheidung erst im Elfmeterschießen

Im Elfmeterschießen ging Coventry nach dem verschossenen Elfer von United-Star in Führung. Dann versagten jedoch O’Hare und Ben Sheaf die Nerven. Der große Traum von Wright und Coventry City platzte.

Wright ist bei Coventry City der erfolgreichste Torschütze, kommt in der Liga schon auf 15 Treffer. Noch hat Wright mit seinem Klub die kleine Chance, die Play-Offs um den Aufstieg in die Premier League zu erreichen.