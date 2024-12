FC Schalke 04 lässt Fans jubeln – S04 verkündet nächstes Weihnachtsgeschenk

Der FC Schalke 04 hat seinen Fans zu Weihnachten gleich zwei Geschenke unter den Baum gelegt. Nachdem der Verein bereits die Vertragsverlängerung von Mika Khadr bekannt gegeben hat, verkündet S04 nun den nächsten Deal.

Eigengewächs Max Grüger hat seinen Vertrag beim FC Schalke 04 vorzeitig bis 2028 verlängert. Damit bindet Königsblau eines seiner größten Talente für mehrere Jahre an den Verein. Für die Fans und den Klub eine tolle Nachricht.

FC Schalke 04: Grüger verlängert

Es hatte sich bereits angedeutet, nun hat der FC Schalke 04 es auch offiziell verkündet: Grüger bleibt ein Königsblauer. Der 19-Jährige hat bei S04 einen Vertrag bis 2028 unterschrieben. Damit ist ein schneller Abgang erst einmal vom Tisch.

„Max hat eine sehr gute Entwicklung genommen, seit er in der Sommervorbereitung zu den Profis gestoßen ist. Er hat den wichtigen Schritt vom Talent zum Spieler mit regelmäßigen Einsatzzeiten geschafft“, lobt Youri Mulder, Direktor Profifußball des S04.

Grüger kam 2012 als Siebenjähriger in die Knappenschmiede und durchlief alle Jugendmannschaften. In diesem Jahr schaffte der 19-Jährige den Sprung zu den Profis. Unter Interimscoach Jakob Fimpel wurde er reingeworfen und konnte sich anschließend nachhaltig durchsetzen.

„Ein Musterbeispiel für die gute Arbeit“

„Von der U9 bis zu den Profis – mit diesem Weg ist Max ein Musterbeispiel für die gute Arbeit in unserer Knappenschmiede. Ob unter Norbert Elgert in der U19, unter Jakob Fimpel, der ihn in Münster ins kalte Wasser geworfen hat oder unter Kees van Wonderen, der Max großes Vertrauen schenkt – alle dürfen auf das Ergebnis stolz sein“, so Mulder.

Grüger selbst sagt zu seiner Vertragsverlängerung: „Schalke ist mein Verein, ich bin von klein auf Fan und seit mittlerweile zwölf Jahren stolzer Spieler des Clubs. Ich freue mich auf die weiteren Jahre und habe mit Schalke noch viel vor. Bei den Verantwortlichen möchte ich mich für ihr großes Vertrauen bedanken.“