FC Schalke 04: S04-Legende vor Rückkehr? Jetzt packt er aus!

Der FC Schalke 04 kann sich auf besinnliche Weihnachten freuen. Der jüngste Aufwärtstrend sorgt für gute Stimmung, dazu gesellt sich die Vertragsverlängerung von Co-Trainer Tim Hoogland. Es läuft aktuell beim S04.

Und die Fans des Revierklubs erreicht noch eine Hammer-Nachricht. Ein Ex-Spieler mit Legendenstatus beim FC Schalke 04 könnte sich vorstellen, zu seinem ehemaligen Klub zurückkehren – ihn würden beim S04 wohl viele begrüßen!

FC Schalke 04: Jermaine Jones will zurück nach Deutschland

In seiner Zeit als aktiver Spieler galt Jermaine Jones auf Schalke als Publikumsliebling, seine harte Spielweise kam bei den Fans gut an. Fast sieben Jahre lang kickte er für Königsblau, bevor er den Verein im Januar 2014 verließ und zu Besiktas Istanbul ging. Mittlerweile ist der heute 43-Jährige im Trainergeschäft unterwegs, war bis zuletzt in den USA aktiv. Nun hat er neue Pläne.

Im Interview mit „Sky“ verriet Jones im Rahmen des jüngsten Auswärtssieges des S04 in Elversberg: „Ich habe immer gesagt, dass ich jetzt nach zehn Jahren in Amerika zurückkommen wollte – in meine Heimat nach Deutschland. Ich bin offen für alles, gucke mir alles an. Es ist interessant zu sehen, wie die Entwicklungen bei den Vereinen sind, bei denen ich gespielt habe“.

Gespräche zwischen Jones und Schalke

Auf die Frage, ob auch eine Rückkehr nach Gelsenkirchen eine Option sei, sagte Jones dann: „Wir hatten Gespräche, ja. Aber die gab es auch mit anderen. Ich bin offen, wir werden mal sehen, was passiert“. Klingt danach, als würde es vorerst nicht zu einer Schalke-Rückkehr von Jones kommen.

Was ebenfalls gegen ein Engagement des 43-Jährigen auf Schalke spricht: Der Trainerstab um Kees van Wonderen dürfte angesichts der zuletzt starken Form fest im Sattel sitzen. S04-Boss Ben Manga dürfte also wenig Gründe haben, an der aktuellen Konstellation etwas zu ändern.