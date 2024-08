FC Schalke 04: Transfer-Wende! Jetzt schaltet sich Geraerts ein

Tobias sollte den FC Schalke 04 eigentlich in diesem Sommer endgültig verlassen. In den Planungen von Trainer Karel Geraerts spielte der Linksaußen keine Rolle mehr. Doch jetzt hat sich das Blatt um 180 Grad gewendet.

Überraschend stand Tobias Mohr beim Auftaktspiel gegen Eintracht Braunschweig in der Startelf. Er zahlte das Vertrauen von Geraerts mit einem Traumtor und einem starken Auftritt zurück. Für den Schalke-Coach ist jetzt klar: Mohr soll bleiben!

FC Schalke 04: Geraerts will Mohr unbedingt halten

Er kam vor zwei Jahren aus Heidenheim, konnte sich aber nie wirklich durchsetzen. Eigentlich war der Abgang längst beschlossene Sache. Mohr sollte gehen. Nur weil sich kein Verein fand, blieb der 28-Jährige und absolvierte die gesamte Vorbereitung mit der Mannschaft.

Eine letzte Chance, die Mohr offenbar nutzen wollte. Der Linksaußen spielte sich in der Vorbereitung in den Fokus und damit in die Startelf. Gegen Eintracht Braunschweig stand der 28-Jährige völlig überraschend in der Startelf. Mit seinem sensationellen Lupfer eröffnete dann auch noch den Torreigen.

Spätestens damit dürfte er Geraerts voll überzeugt haben. Übereinstimmenden Medienberichten soll der Schalke-Coach sich nun nämlich für einen Verbleib von Mohr einsetzen. Er wolle nicht mehr, dass er geht und habe dies bei der Sportlichen Leitung klargemacht.

Mohr lässt Zukunft offen

Nun stellt sich nur noch die Frage: Will Mohr selbst denn überhaupt bleiben? Er ließ seine Zukunft nach dem Spiel gegen Braunschweig offen. „Wir werden sehen, ob ich bleibe! Ich zeige, dass ich Gas geben kann. Andere Vereine werden verfolgt haben, was ich gegen Braunschweig abgeliefert habe“, meinte Mohr. Bislang habe es noch kein Angebot gegeben. „Vielleicht ändert sich das ja in den nächsten Tagen“, spekulierte Mohr. Von ihm gibt’s also kein Treuebekenntnis.