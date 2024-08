1. FC Nürnberg – FC Schalke 04: DFB verkündet Entscheidung – Neuland für S04

Nach dem furiosen 5:1-Auftaktsieg gegen Eintracht Braunschweig geht es für den FC Schalke 04 jetzt zum Auswärtsspiel zu den Freunden aus Nürnberg. Gegen den 1. FC Nürnberg würde Königsblau gerne den zweiten Sieg der Saison nachlegen.

Vor der Partie 1. FC Nürnberg – FC Schalke 04 ist nun die erste Entscheidung gefallen. Der Deutsche Fußball-Bund hat bekannt gegeben, wer die Partie am Samstagmittag (10. August, 13 Uhr) pfeifen wird.

1. FC Nürnberg – FC Schalke 04: Winter pfeift

Vergangene Woche pfiff Tobias Stieler das Auftaktspiel der Schalker gegen Braunschweig. Eine Entscheidung, die bei den Fans aufgrund der Vergangenheit nicht ganz so gut ankam (Hier mehr dazu!). Bei der Schiedsrichteransetzung für die Partie gegen den 1. FC Nürnberg wird bei den Schalker allerdings nicht so viel auslösen.

Schiedsrichter des Spiels 1. FC Nürnberg – FC Schalke 04 ist Nicolas Winter aus Hagenbach. Der Sportmanager aus pfeift seit 2019 in der 2. Bundesliga, kam bislang bei insgesamt 47 Partien zum Einsatz.

Keine Erfahrung mit Schalke

Am Samstag (10. August) feiert Winter eine Premiere: Den FC Schalke 04 hat der 32-Jährige in seiner Karriere noch nie gepfiffen. Vorbelastet können die Fans der Königsblauen also überhaupt nicht sein.

Den 1. FC Nürnberg pfiff Winter schon mehrere Male. In der vergangenen Saison war er unter anderem beim 3:1-Sieg der Nürnberger in Paderborn und beim 2:2-Unentschieden gegen den VfL Osnabrück im Einsatz.

Beim Spiel gegen den FC Schalke 04 wird Winter von Patrick Kessel (Norheim) und Eric Müller (Bremen) assistiert. 4. Offizieller ist Assad Nouhoum (Oberweikertshofen). Videoassistent ist Pascal Müller (Freudental).