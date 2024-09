Pulverfass FC Schalke 04! Geraerts‘ Worte über Manga-Zoff klingen gar nicht gut

Sportliche Krise und brodelnde Stimmung – der FC Schalke 04 ist wenige Wochen nach Saisonstart schon wieder ein Pulverfass. Ein brisantes Thema: Der Zoff zwischen Trainer Karel Geraerts und Kaderplaner Ben Manga.

Vor dem so wichtigen Spiel des FC Schalke 04 in Darmstadt sollten sich die beiden aussprechen. Es blieb bei einem sehr kurzen Telefonat. Das ebenfalls geplante Versöhnungs-Gespräch, an dem auch Boss Matthias Tillmann und Sportdirektor Marc Wilmots teilnehmen sollten, findet wohl doch nicht statt.

FC Schalke 04: Mini-Gespräch zwischen Geraerts und Manga

Seit Wochen schwelt am Berger Feld ein Boss-Zoff. Öffentlich äußerte Ben Manga Kritik an Geraerts Aufstellung, öffentlich schoss der Trainer zurück und warf dem Kaderplaner Polemik vor. Anschließend verabschiedete sich Manga in den Urlaub. Danach sollte die Angelegenheit geklärt werden. Von einer großen Aussprache kann aber offenbar keine Rede sein.

„Ich habe gestern oder vorgestern ganz kurz mit ihm telefoniert“, erklärt der S04-Coach am Mittwoch. Über den Inhalt wollte er nichts sagen. Dafür stellte er aber klar, dass ein zweites anberaumtes Versöhnungs-Gespräch wohl doch nicht stattfinden wird.

Neben der Aussprache sollte es wegen des Zwists auch ein Treffen in größerer Runde geben. CEO Matthias Tillmann und Sportdirektor Marc Wilmots sollten dabei sein und vermitteln. Daran hat Geraerts aber offenbar kein Interesse. „Für mich hat sich das erledigt“, sagte er vor dem richtungsweisenden Spiel am Freitagabend (18.30 Uhr) in Darmstadt.

Geht auch das Spiel gegen den Fehlstart-Absteiger verloren, droht die Lage beim FC Schalke 04 richtig brenzlig zu werden. Schon jetzt wächst die Kritik an Karel Geraerts. Auch der Trainer macht keinen Hehl aus der Lage: Ergebnisse müssen her.