FC Schalke 04: Reis deutet Hammer an – wird ER der Mollet-Ersatz?

Der Bundesliga-Restart steht vor der Tür und Thomas Reis plagen beim FC Schalke 04 große Personalsorgen. Die größte Baustelle für den Jahresauftakt hat sich jetzt erst aufgetan: Wer zieht die Fäden im Mittelfeld?

Zalazar verletzt, Drexler Corona, Mollet verkauft. Dem FC Schalke 04 steht aktuell kein einziger Spielmacher zur Verfügung. Thomas Reis muss improvisieren – und gesteht selbst: Er hat im Prinzip nur zwei Optionen. Beide dürften den Fans nicht gerade gefallen.

FC Schalke 04: Muss ausgerechnet ER für Mollet einspringen?

Mollet wollte weg, Schalke konnte Gehalt sparen und ein Transferplus erzielen. So kam ein Deal zustande, für den Thomas Reis nun bluten muss. Denn: Auch wenn der Franzose bislang nicht überzeugte, wäre er als Spielmacher gesetzt gewesen. Alternativen hat der S04-Trainer nämlich gar keine.

Rodrigo Zalazar ist nach seinem Fußbruch auf dem Weg der Besserung, vom Comeback aber noch ein ganzes Stück entfernt. Nach dem Verkauf von Mollet bliebe Reis für den Platz auf der 10 nur noch Dominick Drexler. Doch der hat sich mit Corona infiziert und wird aller Wahrscheinlichkeit nach ebenfalls ausfallen.

Profi-Debüt als Spielmacher gegen CL-Klub?

Damit fallen alle gelernten Spielmacher aus. Was bleiben Reis noch für Möglichkeiten? Nur zwei, gesteht er vor dem Spiel in Frankfurt (Samstag, 15.30 Uhr) selbst. Die eine heißt Jordan Larsson, ist eigentlich auf dem Flügel zuhause, enttäuschte in der Hinrunde so sehr, dass er von Sportchef Knäbel öffentlich angezählt und eigentlich verkauft werden sollte.

Mit der zweiten Alternative überraschte Reis auf der Pressekonferenz vor dem Spiel wohl jeden. „Wir haben noch Andreas Ivan aus der U23. Der kann die Position auch spielen.“ Mit diesem Namen dürfte keiner gerechnet haben.

Ivan hinterließ als Kaderfüller im Trainingslager zwar einen guten Eindruck, hat aber noch keine einzige Profi-Minute für S04 absolviert. Mehr noch: Er stand bislang nicht einmal im Profikader und hat in seiner Karriere nie höher als 3. Liga gespielt.

Mit ihm als Spielmacher gegen Champions-League-Klub Frankfurt und in die schier unmögliche Rettungsmission zu starten, ist mit gewagt noch milde umschrieben. Reis aber bleibt kaum eine andere Möglichkeit.