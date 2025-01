FC Schalke 04 verkündet die Nachricht – Fans schauen genau hin

Seit Mittwoch (22. Januar) um 11.04 Uhr können Vereinsmitglieder des FC Schalke 04 und Unternehmen Anteile an der neuen Fördergenossenschaft zeichnen. Somit will der Klub frisches Geld generieren und die finanziellen Probleme lösen.

Drei Tage nach dem Start der Fördergenossenschaft hat der FC Schalke 04 nun vor dem Spiel gegen den 1. FC Nürnberg den ersten Zwischenstand bekanntgegeben. Es ist schon eine Millionensumme zusammengekommen.

FC Schalke 04: So viel Kohle hat die Fördergenossenschaft schon eingebracht

Mit der Fördergenossenschaft will der FC Schalke 04 frisches Geld sammeln, um Altlasten abbauen zu können. Hierbei können Vereinsmitglieder, Unternehmen und Verein Anteile an der Fördergenossenschaft kaufen. Dieses Geld kommt dann dem Verein zugute.Für 250 Euro plus einer einmaligen Verwaltungsgebühr von 75 Euro können die Vereinsmitglieder Anteile kaufen.

Bevor das Projekt gestartet wurde, war unklar, wie viele Schalker sich daran beteiligen würden. Nun gibt es einen ersten Stand, wie der Verein vor dem Spiel gegen den 1. FC Nürnberg offiziell bekannt gab.

Nach drei Tagen sind bereits 12.908 Anteile verkauft worden. Knapp unter 4.000 Vereinsmitglieder und Unternehmen haben sich bislang registriert. Damit kommt Schalke bislang auf eine Summe in Höhe von ca. 3,5 Millionen Euro.

Noch weit weg vom Ziel

Insgesamt 190.400 Genossenschafts-Anteile stehen zum Verkauf. Schalke erhofft sich rund 50 Millionen Euro Einnahmen. Davon ist man nach aktuellem Stand noch weit entfernt. Schalke-Boss Matthias Tillmann sagte allerdings bereits: „Ich erwarte keinen Raketenstart.“ Diesen hat es auch nicht gegeben.